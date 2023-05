Mustafa ef. Cerić: Ukoliko Šmit ne povuče zlonamjerni izvještaj o reisu Kavazoviću, odričem se njemačkih priznanja

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić je poručio da ukoliko visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Kristijan Šmit ne povuče izvještaj o njegovom nasljedniku Huseinu ef. Kavazoviću da će se javno odreći javno dva visoki njemačka priznanja za promociju mira i stabilnosti u BiH i svijetu.

U nastavku prenosimo njegov komentar:

- Zamislite da nakon Holokausta Vijeće Sigurnosti UN-a imenuje u Njemačkoj visokog predstavnika sa zadatkom da zaštiti njemačke naciste od žrtava Holokausta. Ne možete to ni zamisliti, ali možete praktično vidjeti imenovanje visokog predstavnika za Bosnu, koji ima zadatak da zaštiti negatore genocida i udruženog zločinačkog poduhvata od žrtava genocida i udruženog zločinačkog poduhvata.

Bajramska posjeta

Taj zadatak u ime Vijeća Sigurnosti UN-a povjeren je Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt), koji to zasada radi vrlo uspješno. Njegov posljednji izvještaj, u kojem optužuje reisu-l-ulemu Kavazovića za podjelu Bosne je najmonstruozniji izraz mržnje prema islamu, muslimanima – Bošnjacima.

Njegova licemjerna bajramska posjeta reisu-l-ulemi Kavazoviću bila je kamuflaža za ono što je imao namjeru da saopći svijetu, a to je da vrhovni poglavar u Bošnjaka remeti mir i stabilnost u Bosno. Po ko zna koji puta potvrđuje se stara poslovica: „Boj se Danajaca i kad darove nose“

Moram reći da sam čim je došao u Bosnu u oktobru 2001. god., tražio putem maila susret sa Kristijaniom Šmitom. Namjera mi je bila da mu pro bono ponudim moje iskustvo suradnje sa prethodnim visokom predstavnicima. Mislio sam da ga to zanima, ako ni zbog čega, a ono zbog činjenice da sam dobitnik dva prestižna njemačka priznanja: Theodor Heuss (2007) i Eugen Biser (2008) za međureligijski dijalog i promociju demokracije.

Odgovoreno mi iz OHR-a da su primili moj zahtjev i da će udovoljiti mojoj molbi u neko doba. Ni do dan danas to „doba“ nije došlo. To mi je bio jasan znak njegovog odnosa prema islamu, muslimanima – Bošnjacima.

Iskrivljena slika

Kulminacija Šmitove iskrivljene slike o Bosni, posebno o Bošnjacima - muslimanima je došla do izražaja u njegovom nedavnom izvještaju Ujedinjenim nacijama. Gotovo iz svake riječi i rečenice u tom Šmitovom izvještaju provijava nevjerojatna zlonamjernost prema vrijednostima i simbolima islama i muslimana, posebno vrijednosti i simbolu reisu-l-uleme.

Šmitov izvještaj UN-u sa zlonamjernim naglaskom na retoriku reisu-l-uleme Kavazovića, podsjeća nas na priču o srpskom svatu na Baščaršiji, kojeg su lažno inscenirali srpski zločinci da bi opravdali početak agresije na Bosnu i genocida nad Bošnjacima.

Dakle, Šmit, svjesno daje baštinicima genocida i udruženog zločinačkog poduhvata da se, kad im zatreba, pozovu na njegov izvještaj o tome da je poglavar muslimana pozivao na oružje pa se oni moraju braniti i svetiti, kao što su se Srbi svetili za ubijenog srpskog svata, kojeg su lažno inscenirali kao povod za njihov zločinački poduhvat.

Gospodine Šmit, tražim od vas da bezuvjetno povučete iz svog izvještaja paragraf o reisu-l-ulemi Kavazoviću jer to nije blasfemična ocjena samo o njemu, već o svima nama Bošnjacima – muslimanima, „muhamedancima“.

Obavijestiti sve instance

Također, u vašem narednom nastupu u UN-u, tražimo da se jasna i nedvosmisleno ogradite od neprimjerene i zlonamjerne kvalifikacije duhovnog i moralnog autoriteta u Bošnjaka, koji ničim ni zaslužio da ga tretirate u vašem izvještaju na vrlo negativan i za nas neprihvatljiv način.

Naravno, da ću o ovome obavijestit sve instance u muslimanskom svijetu, koji je nedavno donio rezoluciju o Bosni i Hercegovini i objasnit ću im kakav tretman ima naš duhovni i moralni simbol nakon genocida i udruženog zločinačkog poduhvata.

Gospodine, Šmit, također, tražit ću od svih članica UN-a muslimanskog svijeta da prate vaše naredno obraćanje u UN-u.

Gospodine Šmit, ukoliko se ne ogradite od blasfemične izjave o reisu-l-ulemi Kavazoviću javno ću se odreći od oba priznanja, koja su mi dodijeljena u vašoj državi, kao moj protest protiv vašeg djelovanja u mojoj državi.

Nadam se, Gospodine Šmit, da ćete ovu moju poruku ozbiljno razumjeti!