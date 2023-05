Ivana Marić: Je li to SDA tek sad saznala ko je srušio Stari most?

Ispadanjem NES-a i SBiH-a otvorio se prostor za HDZ 1990 i HNP. To bi moglo biti pozitivno za jačanje opozicije u hrvatskom biračkom tijelu, jer kad ste u vlasti imate više moći i prostora za promociju. To bi moglo dovesti do slabljenja i smjene HDZ-a na narednim izborima, poručila je Marić.

- Da, to je produkt politike HDZ-a i to se odavno zna i potvrđeno je na sudu. I da, to je isti HDZ s kojim SDA već 20 godina zajedno upravlja, čuj mene, rastura Mostar. Hoće li SDA prekinuti koaliciju s HDZ-om u Mostaru, jer su oni izgleda tek sada saznali ko je srušio Stari most?, poručila je Marić.