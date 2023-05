Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Pretežno oblačno, povremena kiša, pljuskovi i kraća lokalna nevremena praćena grmljavinom, karakterisat će drugu sedmicu maja.

Kraća sunčana razdoblja moguća su u prvom dijelu, a izraženije padavine u drugom dijelu sedmice. Jutra će biti svježa, naročito u Bosni. Maksimalne temperature zraka, iako manje nego u dane vikenda, ipak će biti primjerene ovom dijelu godine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Jutarnje temperature zraka varirat će od pet do 11 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 14 stepeni. Najviše dnevne temperature pretežno između 15 i 20 stepeni, na jugu zemlje do 22.

Od 15. do 22. maja, prema raspoloživim prognoznim modelima, nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika.

Izraženija kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u centralnim i sjevernim područjima Bosne, a grmljavinsko nevrijeme moguće je i u južnim i jugozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnje temperature oscilirat će pretežno između sedam i 12 stepeni u Bosni do 15 u Hercegovini. Maksimalne dnevne između 17 i 22 stepeni u Bosni, u Hercegovini do 25 stepeni.