Sladić: Ljudi, ovo uopšte ne izgleda dobro, pogotovo kasnije

Bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić na društvenim mrežama je podijelio vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu.

- Madden-Julian oscilacija ne želi izaći iz faze 6, 7 i 8 (prilično aktivni Kelvinovi valovi još od zimus, što može imati implikacije na jači El Nino kasnije na jesen) + U-oblik zahvaljujući lomljenju Rossbyevog vala nad sjevernim Atlantikom + pojačana ciklonalna aktivnost nad Sredozemljem = dosta padavina u narednih 10 do 15 dana nad Balkanskim poluostrvom, počevši od srijede.

U spomenutu srijedu, najviše padavina u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a manje na sjeveroistoku gdje padavine pristižu prema kraju dana. Folks, does not look good at all, especially later! (Ljudi, ovo uopšte ne izgleda dobro, pogotovo kasnije!) - napisao je Sladić.