U Goraždu obilježen Dan pobjede nad fašizmom

Dan pobjede nad fašizmom - 9. maj obilježen je danas i u Goraždu. Delegacije Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i Udruženja antifašista i boraca NOR-a Goražde položile su cvijeće na šehidskom mezarju i partizanskom groblju u Kolijevkama.



Odata je počast borcima poginulim u Drugom svjetskom, ali i posljednjem ratu.

- O devetom maju imalo bi se pričati nadugo i naširoko, jer znamo šta taj datum predstavlja, ali, nažalost, kod nas je to nešto prepolovljeno, jer evo danas je entitetski praznik u Republici Srpskoj. Pa zašto se to nije dogovorilo na državnom nivou, ja bih to Ustavom zagarantovao. To je pobjeda nad fašizmom, pobjeda dobra nad zlom, i mi smo to nešto odbacili - zašto, kome, čemu? To moramo odgovoriti mlađima, jer kakva će nam biti budućnost. Svako će razmišljati samo o sebi i neće uvažavati mišljenje drugog - poručio je predsjednik Skupštine UABNOR-a Goražde Mirsad Rašidović.

S obzirom na to da se 9. maj obilježava i kao Dan Zlatnih ljiljana, delegacija Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde "Sinovi Drine“ prisustvuje centralnom obilježavanju koje se danas održava u Tuzli.