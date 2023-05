Polemika Konakovića i Bursaća: "Opasan je ovaj sistem koji se ruši"

Nakon Konakovićeve reakcije, uslijedio je Bursaćev odgovor.

- Poštovani ministre Konakoviću,

Nije mi poznato da je dosad s pozicije moći vršen ovakav pritisak na novinare, pa hajde da vam odgovorim.

"Ja sam vaš korektiv, a ne vi moj"

Dakle, ja sam vaš korektiv kao novinar i kolumnista, a ne vi moj. Vi ste uposlenik svih građana i građanki i na poziciji ste moći, koja vam daje privilegije, ali i odgovornosti. I to najveće moguće odgovornosti u jednoj državi, jer ste ministar vanjskih poslova. Vaš posao je najpodložniji kritikama i ovdje i bilo gdje u svijetu i to vam je jasno.

To prvo, a sad drugo i bitnije. Veliki Alber Kami je kazao kako je novinar misleće biće koje kritički promišlja stvarnost. Moj i vaš stav ne moraju biti jednaki, ali ja kao novinar moram napisati istinu. A pisao sam samo i jedino istinu i to citirajući vas i vaše izjave. Zašto vi izjavljujete to što izjavljujete, ne znam. Do vas je.

Isto tako do vas je i da ne patronizirate novinarima i da ne gušite slobodu misli i napisane riječi. Koliko sam prijetnji zbog istine dobio, mislim da i sami znate, kao što znate u kakvim okolnostima i uslovima živim u Banjoj Luci, upravo zbog pisanja istine, ali to je sad manje važno.

"Čovjek koji misli svojom glavom"

Ono što je važno je da pokušate maksimalno dobro raditi svoj posao, kao i ja svoj. Za svoj sam dobio neke od najvažnijih međunarodnih novinarskih nagrada, pa mogu kazati da znam ponešto o njemu.

Što se tiče vašeg poređenja s nekim ljudima i nekim medijima, ja nisam niko od njih, ja sam Dragan Bursać, čovjek koji misli svojom glavom, kome je ideja vodilja - sloboda i koji nema oraha u džepovima.

Kažete, opasan je ovaj sistem koji se ruši. Ja sam kritički pisao o tom sistemu još dok ste vi kao član SDA bili dio tog sistem i mislim o njemu sve najgore. Mnogo gore od vas, vjerujte mi. Ali vi ste sad, gospodine Konakoviću, na vlasti i vi povlačite poteze od kojih zavisi budućnost vaše, ali i moje Bosne i Hercegovine.

Hvala vam još jednom i sasvim sam siguran da ćemo popiti kafu u Sarajevu ili bilo gdje kad se sretnemo!

Iskreno, Dragan Bursać - navodi se u odgovoru banjalučkog novinara.