Profesor Salih Fočo za “Avaz”: HDZ-u i SNSD-u potrebna je SDA i oni će joj pomoći da se revitalizira

SDA je koncipirana kao autoritarna stranka i nemoguće je povući bilo kakve poteze koji bi vodili ka njenoj demokratizaciji, kaže profesor Salih Fočo, komentirajući pozive da se, nakon gubitka vlasti, ova stranka kadrovski osvježi i ojača. Ugledni bosanskohercegovački sociolog i filozof podsjeća da je SDA odgovorna za stanje u BiH u posljednjih više od tri decenije.



- Ona je na ovaj način praktično jedva dočekala da se malo skloni s vjetrometine, kako bi druge stranke mogla okriviti za promašaje koji su napravljeni u proteklih 30 godina. Imamo iskustvo iz 2000. godine, kada je Alijansa za promjene došla na vlast, a SDA iskoristila te dvije godine da sve svoje promašaje prevali na stranke koje su tada bile na vlasti. Ne treba zaboraviti ni da je lider SDA Alija Izetbegović potpisao Dejtonski sporazum, da je on priznao RS, a recidivi upravo tih odluka danas su tako katastrofalni. SDA je bila i nosilac procesa privatizacije. Za sve ove godine partnere je tražila u HDZ-u i SDS-u, odnosno SNSD-u – podsjeća Fočo za "Avaz".

Usamljeni pojedinac

Zbog toga Mehmedovića vidi kao usamljenog pojedinca u SDA, koji se pokušava ponuditi kao budući lider stranke, iako su njegovi dometi mali.

- SDA je, zapravo, samim svojim statutom onemogućila bilo kakav demokratski proces unutar nje. Vi znate da predsjednik SDA, od prvog lidera Alije Izetbegovića do sadašnjeg Bakira Izetbegovića, ima pravo da bira jedan broj članova Predsjedništva i Izvršnog odbora. To nema nijedna druga stranka. To govori o jednoj autoritarnosti i nemogućnosti da se SDA reformira i demokratizira – ističe Fočo za "Avaz".

Zastupanje interesa stranke

Ipak, dodaje, SDA će opstati jer nacionalističke stranke u BiH jedna bez druge ne mogu funkcionirati.

- Konstelacija odnosa upostavljena u BiH daje prostor nacionalnim strankama, ne samo da opstanu nego i da iznova se revitaliziraju, proglašavajući sebe predstavnicima naroda i da zastupaju interese naroda. A zapravo zastupaju interese stranačke, vješto se skrivajući pod skutima nacionalnih identiteta. Zato je i HDZ-u, i SNSD-u potrebna SDA, pa će joj one u narednom periodu pomoći da se revitalizira – zaključio profesor Salih Fočo za "Avaz".