Skupština Brčkog uvela sistem elektronskog vođenja sjednica

Skupština Brčko distrikta BiH održala je nastavak 43. i 44. redovnu sjednicu upotrebnom e-Parlamenta, sistema za elektronsko vođenje sjednica i prva je zakonodavna institucija u BiH koja je uspješno implementirala ovaj sistem.



Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je u izjavi novinarima da je primarni cilj uvođenja e-Parlamenta da se iz upotrebe izbaci štampanje radnog materijala jer će taj materijal poslanici sada imati u elektronskoj formi na svojim računarima, čime će se ubrzati, pojednostaviti i pojeftiniti radni procesi, saopćeno je iz brčanske Skupštine.

"Skupština Distrikta je uvođenjem e-Parlamenta, a nedavno i elektronskog glasanja, najviše odmakla u digitalizaciji svojih radnih procesa“, istakao je predsjednik Milić.

Sistem e-Parlamenta održavat će Stručna služba Skupštine Brčko distrikta koja je za njegovo uvođenje obezbijedila svoju hardversku i mrežnu infrastrukturu.

E-Parlament je implementirala Kompanija za informacione i komunikacione tehnologije Nekstsens (Nextsense) iz Makedonije u saradnji sa IT kompanijom Klaud IT (Cloud IT) iz Sarajeva, a projekat je finansiran od strane Evropske unije.

Glavni operativni direktor Nekstsensa Igor Andonovski rekao je da se nada da će ovaj sistem početi da koriste i drugi parlamenti u BiH i da ga je od 2008. godine do danas kompanija implementirala na području jugoistočne i istočne Evrope, Afrike i Azije, stoji u saopćenju.