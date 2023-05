Analitičarka Tanja Topić za "Avaz": Potez Željke Cvijanović diplomatski skandal

Sama činjenica da je Kristijan Šmit (Christian Schmidt) podnio izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a potvrđuje da je stav RS o njegovom nepriznavanju deplasiran, kazala je za "Avaz" politička analitičarka Tanja Topić. Komentirajući sjednicu Vijeća sigurnosti Topić primjećuje da je obraćanje predsjedavajuće Predsjedništva BiH Željke Cvijanovic odražavalo isključivo stavove RS, pa ostaje otvoreno kakva je pozicija države BiH o pitanjima o kojima se govorilo.



- Izlazak predsjedavajuće Predsjedništva BiH sa sjednice za vrijeme Šmitovog obraćanja je neprimjeren. To je svojevrstan diplomatski skandal, koji nikako neće narušiti poziciju Visokog predstavnika, a šalje jednu ružnu i tužnu sliku o bh. politikama - dodaje Topić.

Komentirajući dio izvještaja Visokog predstavnika koji se odnosi na secesionističku politiku RS i njenog rukovodstva, kaže da je očekivan i dijametralno suprotan izvještaju kojeg je poslala Vlada RS.

- Sigurno će izazvati ljutnju političara iz RS, ali je ključno pitanje koji dio izvještaja ljuti i vrijeđa jer on predstavlja javno iznesene zahtjeve i političku agendu iz ovog entiteta. Biće da je u pozadini te ljutnje bijes prema samom Šmitu. Dio koji nas je iznenadio je onaj koji se odnosi na reisa Kavazovića, jer smo prethodnih dana čitali u našim medijima kritiku njegovih izjava, da je govorio o radikalizaciji Bošnjaka, a danas smo čuli potpuno drugačiju poruku pri čemu nam ostaje da tragamo za odgovorom na pitanje šta se promijenilo od Sarajeva do New Yorka. Let je očito dugo trajao - ističe Topić.

Stajalište Rusije, zaključuje, ostaje nepromijenjeno, što daje vjetar u leđa Dodiku da nastavi sa dosadašnjim odnosom prema Visokom predstavniku, dok ostali političari iz RS, ističe Topić, očigledno samo slijede vođu.