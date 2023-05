Bičakčić o bračnom paru Izetbegović: Krivi su sigurno i to im se obilo o glavu

Novi predsjednik Sabora Islamske zajednice i bivši premijer Federacije BiH Edhem Bičakčić rekao je u Pressingu na N1 da su "sigurno krivi i Bakir i Sebija Izetbegović, zbog stanja u kojem se našla Stranka demokratske akcije (SDA)".

Devijacija u SDA

- Krivi su. To ne treba posebno ni dokazivati, ni braniti. Ako nisu uspjeli da ostvare rezultat, krivi su. Nema SDA kapacitet da bira dva predsjednika i to moraju shvatiti i to im se obilo o glavu - rekao je.

Dominantan i nepotreban, kako je rekao, uticaj Sebije Izetbegović je vidio prije četiri godine.

- Tad se vidio uticaj na kadrovsku politiku od supruge Izetbegovića, vidjelo se da je tada bio dominantan i nepotreban - naveo je, dodavši da se i danas viđa sa Bakirom i da mu na tom mišljenju nikad nije to zamjerio.

Kazao je da poslije smrti Alije Izetbegovića je došlo do određene devijacije u stranci, u doba Sulejmana Tihića, i očekivao je da će Bakir uspjeti da vrati na osnovne postulate, kako je postavljena SDA, ali to se nije desilo.

- Da su slijedili šta bi Alija radio, onda su mogli, a to sam i rekao. Šta bi Alija radio? On je 1998. godine formirao koaliciju CD, SDA je imala sve elemente da sama vlada. Za SDA bi najlakše bilo vraćati svoje disidente, tamo gdje su bili uspješni i pobijedili SDA, jednostavno ih uvesti u SDA - rekao je Bičakčić.

Postoji doza isključivosti i to im se obilo o glavu, smatra Bičakčić.

- A da su slijedili politiku rahmetli Alije, koje je široke diskusije vodio sa svim strankama, sa najistaknutijim ljudima iz SDP-a, SBiH, i ostalih i okupljati ih na zajedničkom programu, i te stvari bi bile drugačije - kazao je.

Hutbe i političke dimenzije

Zašto ga nije pomilovala SDA i vratila na poziciju potpredsjednika SDA, upitao ga je voditelj Pressinga Amir Zukić.

- Iskreno, imao sam ponudu na stolu da se vratim na mjesto potpredsjednika stranke ili da preuzmem Upravni odbor Elektroprivrede BiH. Mnogi me za to optužuju, kažu da sam poletio za dunjalukom. To je bila moja procjena, da mi ne žele baš najbolje unutar stranke. Klima tada nije bila dobra unutar stranke. Bilo je i sudskih obračuna - navodi Bičakčić.

Ranije je kritizirao Islamsku zajednicu BiH, a većinom na čelu IZ su bili ljudi iz SDA. Osvrnuo se na ovu konstataciju.

- Ukupno sam 14 godina u Saboru. On je donio odluku da imami i vjerski službenici ne učestvuju u politici i to se poštovalo, izuzetak je bio Zukorlić. To se dešavalo o Srbiji, ali u BiH se to uglavnom ispoštovalo. Ako se drži hutba i ona ima političku dimenziju, osvrt na događaja, svaki imam je slobodan oko toga - rekao je Bičakčić.

Napomenuo je da osnivač SDA, te da ga nisu nikad odstranili iz članstva, iako je bio i predsjednik druge političke stranke.

U Saboru, dodao je, ima ljudi i iz drugih stranaka.

- IZ pa i Sabor radit će po ustavu IZ. IZ je za sve muslimane u BiH i mi smo otvoreni u tom pogledu – "Dođi samo dođi, odakle god da si", malo sufijskog pristupa. To je od Rumija. I poziv svim ljudima da budu aktivni članovi IZ - poručio je Bičakčić.

"SDA ima šansu da opet bude pobjednik"

Rekao je da nema namjeru ući ponovo u SDA jer je on svoju političku rolu završio 2003. godine.

- Ako sam preuzeo funkciju u Saboru, a ne mislim to koristiti za dalje promicanje. Ima mladih ljudi veoma spremnih i organizovanih i unutar SDA, to je njihova prilika. Ne mislim biti kandidat SDA, nije mi to ni na kraj pameti - naveo je.

Istaknuo je i da SDA ima opet šansu da bude pobjednik, ali da mora poraditi na tome.

- SDA je stranka sa veoma razvijenom strukturom. Imaju izvanrednih ljudi koji rade tu, ali i cjelina gdje su pogrešno ljudi poredani. Ona će morati proći kroz proces obnove tih kadrova i ako to uspješno provedu, imaju oni organe i tijela da to uspješno provedu, i oni opet imaju šansu da budu pobjednici - naglasio je.

Upitan je da prokomentariše – šta bi za današnju SDA rekao Alija Izetbegović.

- Alija bi radio ono što je uradio 2000. godine, naredio izbore u svim osnovnim ćelijama, izbor stranke i rukovodstva. Tad je SDA posebno loše prošla na lokalnim izborima, a prethodno je vršeno provjera stanja na mjestima općinskih načelnika gdje je SDA imala vlast, svi načelnici prošli, a na izborima se to pokazalo da netačno - zaključio je Bičakčić.