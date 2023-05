Bičakčić otkrio sadržaj oporuke Alije Izetbegovića

Novi predsjednik Sabora Islamske zajednice i bivši premijer Federacije BiH Edhem Bičakčić u večerašnjem Pressingu na N1 je otkrio sadržaj pisane oporuke prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića, a prema kojoj državu je trebao da vodi Haris Silajdžić, Federaciju BiH Ejup Ganić, a SDA Bičakčić.

Testament im podijeljen nakon što je Alija imao infarkt

Bičakčić je rekao da je to bio pisani testament koji im je podijeljen i on je otvoren nakon što je Alija Izetbegović imao infarkt, a nakon povratka sa Rimskih sporazuma 1998. godine.

- Njega je predsjednik napisao, jer se desilo da smo uletili malim avionom svi skupa, i bilo je priče šta će se desiti kad avion padne. I onda je Alija rekao da mora napisati oporuku. I poslije toga više ga nije bilo. Tada nije bilo potrebe da se provede ova oporuka, jer se predsjednik oporavio i vratio se svojim aktivnostima. Poslije toga nije mi poznato da bilo drugih oporuka. Izetbegović je doveo Tuhića za predsjednika SDA - ispričao je Bičakčić.

Najveća greška Alije Izetbegovića

Smatra da je najveća greška Alije Izetbegovića zapravo Sulejman Tihić.

- Kada me pitaju ima li greška Alije Izetbegovića, ja kažem ima. A to je Sulejman Tihić. On je stranku izokrenuo sa osnovnog puta i poslije su se stvari odvijale kako su se odvijale. On je bio predsjednik stranke duže nego Alija Izetbegovića. I njegova smrt ga je spriječila da bude doživotno. Svi njegovi osnovni postulati i sve devijacije unutar stranke desile su se u tom periodu. Trebalo je stranku vratiti na put Alijin, nakon Tihića, na način kako se Hruščov obračunao sa Staljinom - istaknuo je Bičakčić.