Bičakčić o novoj Vladi FBiH: Nadam se da će biti uspješna, ne želim je unaprijed osuđivati

Gost današnjeg izdanja Rezimea na FTV bio je Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kaže da radnici nekog velikog razloga za slavlje danas baš i nemaju.

- Ali praznici su došli poslije perioda kada se kontinuirano radilo i svakako ih treba iskoristiti. Koliko sam vidio grad je prazan, al gužve prema jugu u petak i subotu su bile velike.

"Ovo je Šmitova vlada"

O vlasti u Federaciji ističe da je oktroisana od strane visokog predstavnika.

- Ovo je Šmitova vlada. Nadam se da će biti uspješna i ne želim je unaprijed osuđivati. Odgovornost visokog predstavnika za njeno buduće djelovanje je velika.

Smatra da intervencije Kristijana Šmita nisu na fonu rješavanja ustavnih nedosljednosti kojih ima podosta u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

- Imamo brojne presude Međunarodnog suda u smislu ljudskih prava i potrebnih intervencija na Ustav, ništa od toga nije riješeno. Nažalost ćčeka nas još dosta posla da bi se taj ozbiljan posao ustavne konstitucije BiH zaokružio.

Bičakčić kaže da baš i ne voli visoke predstavnike.

- Imam loše iskustvo za mnogima od njih, a oko Šmita ne znam šta posebno kazati jer nisam direktno involviran u ovo njegovo postupanje. Sada je formirao Vladu, uklonio blokade i vidjet ćemo šta će dalje biti.

Vjerujem u budućnost BiH

Smatra da cijela situacija oko formiranja vlsti u Federaciji može doprinijeti produbljivanju podijeljenosti društva.

- Inače kod Bošnjaka imamo tzv. udrobljavanje političkog tijela sa bezbroj stranaka. Potrebno je pokrenuti procese integracije i okupljanja, naravno na različitim opcijama, neka bude i centar, lijevo, desno. Ali dovoljne su tri opcije, nema potrebe za ovim konglomeratom.

Naglašava da je optimista i da vjeruje u budućnost Bosne i Hercegovine.

- Vjerujem da će unutrašnji politički dijalog doći i napraviti rješenje unutar BiH, sa malo manjom intervencijom međunarodne zajednice. Ona je dosad mnoge stvari kočila. Trebaju ili ozbiljno raditi ili pripremiti izlaznu strategiju kako će završiti ono što je u Dejtonu ostalo nezavršeno.

Govoreći o položaju Bošnjaka u aktuelnom političkom ambijentu Bičakčić kaže da se ne razlikuje od položaja Srba i Hrvata.

- BiH je formirana na osnovu referendumskog pitanja, na osnovu ravnopravnosti i građana i naroda BiH. Treba primijeniti tu formulu i doći do stvarne ravnopravnosti i građana i naroda u BiH. Neke stvari ako gledate parcijalno može se izvući zaključak da je neko ugrožen, ali globalno to neće biti. Sloboda je osnova, u demokratiji postoji i dok god ona nije ugrožena postoji mogućnost da se stanje popravi.

Vjerujem da ćemo riješiti pitanje ugovora IZ BiH sa državom

Smatra da je energetika razvojna šansa kompletne BiH.

Kada je riječ o radu Vlade Federacije kaže da u sektoru energetike nije uradila ništa.

- Proizvodnja u rudnicima je smanjena za 2 miliona tona. U prošloj godini kada je to moglo i da se zaradi nije bilo uglja. Restrukturiranje rudnika nije ni počelo, uložena su značajna sredstva, a nije bilo efekata. Nemamo zakona o obnovljivim izvorima, a on je potreban da olakša pristup.

Bičakčić navodi da mu je posebna čast što je izabran za predsjednika Sabora IZ BiH.

- Posebno ću se potruditi da otvorimo pitanje ugovora sa državom i da tražimo to rješenje. Vjerujem da ćemo naći to rješenje i da ćemo potpisati ugovor sa državom. Nekad se smatralo da je to naša država i da nije potrebno da imamo ugovor, ali obzirom da druge vjerske zajednice imaju ugovor sa državom, Islamska zajednica treba također da ima ugovor sa državom.