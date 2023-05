Dmitrij Peskov gostovao na ATV-u: Dat će Bog pa ću doći u Banju Luku

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov gostovao je večeras na ATV-u.

On je kazao da se Rusija nada da će RS imati snage da prati svoj pravac i ne dozvoli BiH da se pridruži sankcijama protiv Rusije.

Kontakti Banje Luke i Moskve

Na pitanje kada će doći u Banju Luku, odgovorio je:

- Dat će Bog, daće Bog. I to će se desiti. Ja sam ubijeđen da će se kontakti među Banjom Lukom i Moskvom nastaviti, da će se aktivno nastaviti. Čekamo nastavak tih kontakata do kraja maja, neću sada ulaziti u detalje. Čekamo te kontakte, spremamo se. I cijenimo ih visoko. Visoko cijenimo. I dat će Bog, doći će do toga da dođemo u Banju Luku. Iako sam pod sankcijama svih zapadnih zemalja, ali još ne na sankcijama Bosne i Hercegovine - rekao je Peskov.

"Veoma opasan proces"

On je napomenuo da je RS jedan od dva entiteta u BiH, apsolutno ravnopravna, po Dejtonskom sporazumu iz 1995. godine te da smatra da se države kolektivnog Zapada trude da postepeno "zamagle" kombinaciju dva entiteta i malo-pomalo zadiru u temelje njihove ravnopravnosti.

- To je veoma opasan proces. Mi u datoj situaciji apsolutno podržavamo prava Banje Luke - rekao je Peskov.