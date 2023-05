Mustafa ef. Cerić se osvrnuo na izvještaj visokog predstavnika Kristijana Šmita

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić se osvrnuo na izvještaj visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita na Vijeću ministara BiH.

Iako nema potrebe da komentarišem, ipak osjećam dug prema novinarima, koji su uredno pratili dramu oko Kristijan Šmit neprimjerenog izvještaja o reisu-l-ulemi Husein ef. Kvazoviću i koji su me jučer pitali za komentar nakon što je Šmit promijenio svoj negativni u pozitivni iskaz o reisu-l-ulemi da im odgovorim.

Dakle, imajući na umu da je 2021. njemački predsjednik Frank Walter Steinmeier povukao njemačko priznanje negatoru genocida u Srebrenici izraelskom profesoru Gideonu Greifu, nadao sam se u moralni senzibilitet njemačke nacije da neće dopustiti da se ponovi gaf u izvještaju njemačkog visokog predstavnika o duhovnom i moralnom simbolu u Bošnjaka. Nasreću, moja očekivanja su se obistinila. Samo velike nacije imaju moć da svoje greške ispravljaju u hodu kako bi ostale uspravne.

Nekoliko važnih lekcija

Međutim, Bošnjaci moji, ova tri-četiri dana je za nas bila škola iz koje smo trebali naučiti nekoliko važnih lekcija:

1) Svaki i najbenigniji negativni zapis o nama, pojedinačno ili kolektivno, ostaje svjedokom dušmanima protiv nas kad im zatreba. Sjetimo se lista „Vox“ iz 1990. kad je neko zapjevao: “Leti patka leti guska, ova zemlja biće Turska“. Ova naizgled benigna pjesma korištena je u Haagu kao dokaz protiv nas u smislu da smo imali namjeru napasti Srbiju. Nije trebalo ni dan od objave dijela Šmitovog negativnog izvještaja o reisu-l-ulemi a da se ne pojavi teza o tome da mi nismo kao vjera i nacija u „službi mira“. Zato je važna što je Šmit promijenio svoj negativni iskaz u pozitivno svjedočenje o nama pred cijelim svijetom.

2) Druga lekcija, koju želim podijeliti s vama, dragi Bošnjaci, su poruke, koje sam dobivao od nekih ljudi, među kojima je bilo iskrenih i dobronamjernih prijatelja da „nije moguće promijeniti Schmidtov izvještaje te da je to što pokušavam beskorisno“. Drugim riječima treba prihvatiti Schmidtov izvještaj bez pogovora. To se zove bošnjački fatalizam, koji me najviše brine. Pitao sam se zar je moguće da uspijevaju da nam, nakon svega – nakon genocida i udruženog zločinačkog poduhvata – ubiju volju da se borimo protiv neistine, da ustanemo protiv laži i nepravde? No, sjetio sam se sličnih komentara od malodušnika kada je bila u pitanju „Pogorelica“ i zabrana „vjeronauke“ u školama. Ne umišljam sebi ništa neobično, ali vjerujem da se udruženim, iskrenim i predanim radom može, uz Allahu milost, zaustaviti laž i spriječiti nepravda. Upamtite to, Bošnjaci.

Simbol časti

3) Bez namjere da „popujem“, ali moram prozvati bosansku ulemu, tj., „Udruženje uleme“, koje je, koliko mi je poznato, ostalo nijemo naspram negativnog izvještaja Christiana Schmidta o Reisu-l-ulemi. Namjerno ne spominjem ime aktualnog nositelja ove časne titule, jer je ta titula simbol časti i ugleda iznad osobe, u kojem je svaki musliman i muslimanka, posebno svaki bosanski alim, koji je najpozvaniji i najodgovorniji da čuva amanet, kojeg mu je povjerio Allahov Poslanik Muhammed, a.s., kao svoj miraz na čuvanje do Sudnjeg dana, miraz koji je prepoznatljiv po bijeloj ahmediji, koju najuočljivije simbolizira reisu-l-ulema ne samo na glavi, već i u srcu i umu. Ma kako razumjeli, ali upamtite, moja ulemo, ukoliko ne budemo spremni stati jedan uz druga, ostat ćemo kratkih rukava i stalno će tražiti od nas da se odričemo jedni od drugih, da se ograđujemo jedni od drugih za njihove potreba te da jedni druge izdajemo za sitne pare.

Allahu Svemogući, osnaži nas u islamu, imanu i ihsanu da ostanemo na Tvom putu! Amin!

Allahu Sveznajući, pouči nas kako da prepoznamo razliku između istine i laži! Amin!

Allahu Milostivi, omili nam hrabrost da se borimo na Tvom putu i omili nam mudrost da na Tvom putu ustrajemo na Tvoje zadovoljstvo, uvijek i na svakom mjestu! Amin!