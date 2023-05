Samra i Amir na vječni smiraj ispratili majku Safiju, sestru Amiru i nanu Rukiju

Samra i Amir Paraganlija u proljeće 1992. godine imali su jedanaest mjeseci, odnosno pet godina. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu u njihovu kuću upali su pripadnici Vojske RS i počinili do tada nezapamćeni zločin u bratunačkim selima Joševa i Jagodnja.



Prema iskazima preživjelih, zločinci su najprije zaklali nanu Rukiju (67), potom su pucali u Safiju Paraganliju i njenu djecu. Ubili su Safiju, sedmogodišnju Amiru, ali su pokolj uspjeli preživjeti tada petogodišnji Amir i jedanaestomjesečna Samra.

- Mene je othranila tetka Dila, a brat je s pet godina odveden u logor. Ispričali su mi to kada sam odrasla. Brat je danas osoba s posebnim potrebama i ja se brinem o njemu. Ostali smo bez igdje ikog. Tražimo i oca da sahranimo. Brat ima samo mene i živi s mojom porodicom. Meni su pričali kako su pucali u bešiku u kojoj sam bila, ali sam nekim čudom preživjela - kaže jecajući Samra Paraganlija.

Ni sami ne znaju kako će sutra majku, sestru i nanu spustiti u kabur. Tuga je pregolema, a na taj dan su čekali 31 godinu. Taj dan je čekao i Salih Hasanović, koji će sutra ukopati majku Sabahetu (40).

- Imao sam tri i po godine kada su mi ubili majku. Gotovo da je se i ne sjećam. Othranio me je daidža i s njim i danas živim van BiH. Došao sam na dva dana da ukopam majku, da joj znam za mezar. Živjeti je teško, ali se mora živjeti - kaže Salih Hasanović.

O zločinima u Bratuncu je pisao i piše Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini bh. entiteta RS, koji je kao i ostali Bratunčani rezigniran neradom Tužilaštva BiH i činjenicom da žrtve zločince sreću svakodnevno.

- Sve to predstavlja prijetnju i prepreku za normalan život, ne samo žrtava nego i pripadnika naroda iz kojeg dolaze zločinci. Nažalost, danas je mnogo teže doći do informacije o nekoj masovnoj grobnici nego 2005. godine. Zavladao je neki strah, nepovjerenje, da li je ova politička klima učinila svoje pa ljudi misle još više da je ispravno to što je rađeno od 1992. do 1995. godine. Mi u Bratuncu sigurno potražujemo još gotovo 200 posmrtnih ostataka bošnjačkih žrtava - kaže Ramiz Salkić.

Sutra će dženaza u Bratuncu biti klanjana za: Aliju Hodžića, Amiru Paraganliju, Safiju Paraganliju, Rukiju Paraganliju, Sabahetu Hasanović i Šaćira Muminovića.