Vlaisavljević traži policijsku zaštitu: Očekujem da FUP promptno reagira i obezbjedi mi 24-satno osiguranje

- Današnja dešavanja u Sarajevu, silna saopćenja, pozivi na ostavku i sve ostalo nisu ništa drugo nego pokušaj da se preko mene razbije tek uspostavljena Vlada FBiH koja je krenula s radom u pozitivnom smjeru - izjavila je ministrica Sanja Vlaisavljević za mostarski portal Dnevnik.ba.

Portal tvrdi da su "riječi ministrice Vlaisavljević izvučene iz konteksta i dano im je novo značenje, koje potpuno radikalizira i mijenja poantu njenog izlaganja".

"Riječi su izvučene iz konteksta"

- Degutantno je ovo što mi sarajevska medijsko-politička scena po ko zna koji put radi. Riječi su izvučene iz konteksta, premda ne treba zanemariti činjenicu da su za jučerašnju i današnju eskalaciju počeli utirati put samim kandidiranjem mene za ministricu. U tipičnoj sicilijanskoj zasjedi, umjesto najavljene teme o planovima za rad ministarstva, podmetnuli su pitanja i teme uz degutantne konstatacije same voditeljice da me se ponovno može proglasiti fašistkinjom. Današnja dešavanja u Sarajevu, silna saopćenja, pozivi na ostavku i sve ostalo nisu ništa drugo nego pokušaj da se preko mene razbije tek uspostavljena Vlada FBiH koja je krenula s radom u pozitivnom smjeru", izjavila je ministrica Vlaisavljević za Dnevnik.ba rekavši kako je već naviknuta na ovakve događaje.

"Prijetnje me neće zastrašiti"

- Ovo nije prvi put da mi se nešto slično događa. No, poručujem da me prijetnje neće zastrašiti i da me vulgaran, huškački i govor mržnje koji mi je upućen neće pokolebati u namjeri da što bolje obnašam svoj posao i dužnost na koju sam izabrana. Isto tako, uvijek ću na isti i principijelan način odgovarati na postavljena mi pitanja. Oni koji su ikada pročitali ponešto iz međunarodnih akata, naučnih tekstova koji se odnose na "sporne" riječi koje sam izgovorila znat će o čemu sam govorila jer su moje rečenice utemeljene isključivo na naučnim tekstovima posebno onih koji se odnose na penologiju i kazneno pravo a ne na iznošenje ličnog stajališta o bilo kojoj temi. Vrijeme je da konačno naučimo kako medijsko huškanje čini najveće zlo našoj domovini a tu odgovornost ne snose gosti kojima se podmeće nego mediji i urednici koji plasiraju takvu vrst komunikacije i obraćanja javnosti - rekla je ministrica Vlaisavljević.

24-satno osiguranje

Mostarski portal dalje tvrdi da je "Sanja Vlaisavljević već godinama na meti velikog dijela sarajevske javnosti jer upozorava na činjenicu da je glavni grad BiH nasilno pretvoren u jednonacionalnu, konzervativnu i teokratsku sredinu u kojoj se drugi i drugačiji ne treba ničim isticati a posebno ne smije kritizirati glavne društvene mitove".

Ministrica Vlaisavljević očekuje kako će FUP promptno ministrici osigurati 24-satno osiguranje i time dokazati da im je zaštita sigurnosti građana na prvom mjestu i da se u ovaj segment politika neće miješati.