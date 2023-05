Konaković nakon sastanka s Osmanijem: Konstatovana važnost misije OSCE-a u BiH

Predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani sastao se s ministrom vanjskih poslova BIH Elmedinom Konakovićem, nakon čega su održali zajedničku press konferenciju.

Potvrdili važnost Misije

- Jako mi je drago da smo u kratkom razgovoru potvrdili i još jednom konstatovali važnost Misije OSCE-a u BiH. Radeći ovaj posao, od vremena kada sam bio premijer Kantona Sarajevo pa do danas, u bilo koji proces krenete na OSCE računate kao dio našeg sistema, postalo je potpuno prirodno da koristimo ekspertska i druga znanje i vještine ove organizacije. Veliki broj ljudi radi u BiH unutar struktura OSCE-a i uglavnom je to domaći i lokalni kadar – rekao je ministar Konaković.

Dodao je da je danas, u vremenu agresije na Ukrajinu, sigurno uloga OSCE-a još važnija.

- Prije svega, želim da se zahvalim mom kolegi i prijatelju na ogromnoj energiji koju ulaže da u ovom teškom vremenu sačuva stabilnost ove organizacije i njenu punu fukncionalnost s obzirom na to da i unutar OSCE-a zbog nekih drugih zemalja ima nekih problema. Razgovarali smo o tome kako vrijedni ljudi iz Misije vrlo često rješavaju probleme na terenu dobrom komunikacijom i saradnjom s lokalnim zajednicama, kantonalnim i entitetskim vladama. To su, također, projekti vrlo mjerljivi i vrlo vidljivi. Još jednom se na tome zahvaljujem. Zahvaljujem se i na pristupu i detektovanju prioriteta kada je riječ o zemljama zapadnog Balkana – istakao je Konaković.

Rekao je i da je ta vrsta saradnje i podrške jako značajna, jer zemlje zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope u ovom momentu u kojem imaju šansu da se mnogo bliže i brže priključe evropskoj porodici trebaju svaki mogući vid podrške.

Regularnost izbora

- OSCE je organizacija koja nam to zaista pruža. Otvorili smo i temu koja je nama zaista značajna u BiH, a to je regularnost izbora. To je jedna tema koja nas uvijek mori i sekira, svaki izborni ciklus. Mislim da tu možemo napraviti neke iskorake zajedno i kada je riječ o suštinskim izmjenama zakona, ali i tehničkim rješenjima unutar funkcionisanja CIK-a, koja mogu biti mnogo bolja nego što danas jesu – zaključio je Konaković.

Predsjedavajući OSCE-a Osmani poručio je da je privilegiran što je u posjeti BiH i Sarajevu.

- Želim se zahvaliti svima na toploj dobrodošlici. Upravo smo održali veoma pozitivan, uljudan i konstruktivan sastanak. Iako smo se kratko zadržali na razgovoru o odličnim bilateralnim odnosima naše dvije zemlje, u fokusu današnjeg sastanka bio je OSCE. Zahvalio sam se ministru Konakoviću na podršci BiH našem predsjedavanju OSCE-om 2023. godine. Razgovarali smo i o aktuelnim prioritetima naše organizacije kao i o saradnji između OSCE-a i BiH, koja je država domaćin jedne od najvećih operacija OSCE-a na terenu. Kao što znate OSCE prolazi period ispunjen brojnim izazovima. Principi Helsinškog završnog dokumenta urušeni su agresorskim ratom koji Rusija vodi u Ukrajini. Međutim, nismo spremni smo na predaju. Baš suprotno, tokom našeg predsjedavanja odlučni smo da očuvamo naše zajedničke vrijednosti i obaveze – naglasio je Osmani.

Posljedice rata

Dodao je da tragaju za mogućnostima za ponovnu uspostavu dijaloga, koji predstavlja temeljnu okosnicu OSCE-a.

- Posljedice rata su veoma ozbiljne. Nije ugrožen samo rad OSCE-a. Predstavljaju sve ozbiljniji problem za naše države i njihove narode. Utjecaj rata snažno osjećamo i u ovoj našoj regiji. To je još jedan od razloga da ostvarimo još intenzivniju saradnju i tragamo za koordiniranim regionalnim odgovorom uz efikasno djelovanje na multilateralnom planu – izjavio je Osmani na press konferenciji.

Naglasio je da se sve to podjednako odnosi na našu regiju, u jugoistočnoj Evropi.

- Godinama ranije krenuli smo putem reformi i razvoja. Veoma je važno da teške godine naše prošlosti ostanu iza nas i da zajednički pogled okrenemo ka budućnosti, kao ujedinjeni. S tim ciljem, ponovio sam u razgovoru s ministrom Konakovićem koliko je važno da BiH da započne s efikasnim dijalogom povjerenja, premosti razlike i pronađe put za prevazilaženje nesuglasica i prevladavanje izazova – dodao je Osmani.

Istakao je da njegova zemlja, Sjeverna Makedonija, zna šta znači prevladavanje prepreka, izgradnja kulture dijaloga i snažnog osjećaja zajedništva u društvu.

Brojni dobri primjeri

- Danas sam ovdje s vama u želji da naglasim važnost ove poruke. Imate našu punu podršku, podršku OSCE-a. Misija OSCE-a u BiH i važni zadaci koji izvršavaju njeni sposobni službenici potvrda su ove podrške. Ova Misija radom u svom sjedištu u Sarajevu i osam kancelarija raspoređenih na terenu, partner je koji uživa poštovanje vaših institucija na svim nivoima i aktivno radi na provedbi širokog spektra projekata i obaveza – rekao je Osmani.

Dodao je da je saradnja između BiH i OSCE-a dovela do nastanka brojnih dobrih primjera koji se mogu na drugim mjestima primijeniti.

- OSCE će i dalje podržavati i rpomovirati aktivnosti izgradnje povjerenja kakve smo vidjeli na području Majevice, gdje je nastala naša priča o uspješnoj međuentitetskoj saradnji pet općinskih načelnika koji su prevazišli naslijeđe rata i sada grade mostove i realiziraju projekte s ciljem jačanja ekonomskog razvoja u korist žitelja svojih zajednica. Nadamo se da će ovaj primjer političke volje i iskrene spremnosti na saradnju zaživjeti i u drugim mjestima i time dovesti do opipljvih rezultata širom BiH, ali i izvan nje – rekao je Osmani.

Posebno je istakao borbu protiv korupcije koja, kako je rekao, predstavlja ključni prioritet za našu regiju.

Borba protiv korupcije

- Svjesni njene velike važnosti za cijelu regiju, borbu protiv korupcije stavili smo na vrh liste prioriteta našeg predsjedavanja. OSCE će nastaviti pružati podršku vlastima BiH u njihovom nastajanju da osiguraju efikasnu provedbu postojećih zakona i propisa o borbi protiv korupcije i kazne počinioce djela korupcije. U nedavnoj prošlosti OSCE je odigrao važnu ulogu u izradi ključnih propisa u borbi protiv korupcije te će nastaviti da djeluje u toj sferi. To ćemo raditi u cijeloj ovoj regiji – naglasio je Osmani.

Rekao je i da je obavijestio ministra Konakovića o važnoj inicijativi predsjedavanja OSCE-om koja se odnosi na borbu protiv korupcije.

- Pozvao sam ministra Konakovića da prisustvuje skupu koji ćemo organizirati za vrijeme našeg predsjedavanja. Cilj tog skupa je da osigura široku političku podršku država regije za intenziviranje aktivnosti izrade, provedbe politika i prakse oduzimanja nezakonito stečene imovine i njenog vraćanja institucijama – poručio je predsjedavajući OSCE-a.

Odao je priznanje svim zaposlenim u Misiji OSCE-a, kao i šefu Misije u BiH Brajanu Ageleru (Brian Aggeler).

- Tokom predsjedavanja OSCE-om radit ću na promoviranju mira i stabilnosti, vođen našim zajedničkim vrijednostima i obavezama – zaključio je Osmani.