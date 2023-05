Satler u Travniku povodom proslave Dana Europe

U povodu proslave Dana Europe u Bosni i Hercegovini Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, kao i 13 veleposlanika i šefova misija država članica EU, boravili su u petak u Travniku, koji je ove godine, uz Jajce, odabran kao središnje mjesto proslave.



- Sretan sam što zajedno sa šefovima misija zemalja članica EU, koji dolaze iz svih dijelova Europe, od istoka do zapada - od Poljske do Irske, od sjevera do juga - od Švedske do Italije slavim Dan Europe (u povijesnim gradovima Jajcu i Travniku). I sretan sam da slavimo Dan Europe s još jednom zemljom koja je napravila iskorak ka članstvu EU - BiH i iščekuje ovaj dan kao kandidat EU - kazao je Sattler novinarima u Travniku.

On je kazao kako Travnik za njega zauzima posebno mjesto, podsječajući kako je taj grad bio glavni grad BiH prije 150 godina.

- To je mjesto koje može privući više posjetitelja. Imate tvrđavu, muzej, a nedavno je otvorena i pješačka zona i još puno toga", kazao je Sattler koji je u Travniku nazočio koncertu klasične glazbe Osnovne muzičke škole Travnik, a sastao se i s lokalnim poduzetnicima čiji je domaćin bila Snježana Köpruner, vlasnica GS - Tvornice mašina Travnik.

Također je razgovarao s hrabrim ženama Kruščice, koje su spriječile izgradnju mini hidroelektrana u njihovoj lokalnoj sredini.

Domaćin je bio travnički načelnik Kenan Dautović (SDA).

-Iznimno sam zadovoljan da je Travnik, tj KSB odabran za dvodnevnu manifestaciju obilježavanja Dana Europe i to u vrijeme kada slavimo dobijanje kandidatskog statusa i u vrijeme kada je politička scena BiH prilično uzavrela. Mi smo tu s prijateljima iz EU da nam kažu da su s nama bili čitavo vrijeme, da su tu sa nama i da će biti jer naše mjesto je u EU. U tom smislu, izuzetno mi je drago što se mogu zahvaliti veleposlaniku Sattleru koji je prepoznao Travnik kao jednu lokalnu zajednicu koja pokušava ostvariti viziju. Europski standardi nam trebaju radi naših građana, a ne da bi zadovoljili nečije potrebe. Mi zemljopisno svakako jesmo dio Europe. Potrebno je da svi učinimo napore, i mi na lokalnoj razini, ali i političari s najviših razina. Danas, imati 13 veleposlanika, znajući da nije svih 27 zemalja akreditirano u BiH je impresivna brojka. Tu su poruke i građanima BiH i Travnika koje su izuzetno snažne. Naš put je jasan, alternative nemamo. Mi ćemo prije ili kasnije biti punopravna članica EU - poručio je Dautović.