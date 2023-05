U BiH danas oblačno s padavinama praćenim grmljavinom

U našoj zemlji danas se očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi u većem dijelu naše zemlje. U ostatku dana padavine praćene grmljavinom, uglavnom, u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći u većini područja.

Obilnije padavina na sjeveru, sjeverozapadu Hercegovine i u Krajini, što lokalno može usloviti i pojavu bujičnih poplava. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni.

Poslijepodne u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jaki udari jugoistočnog vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 20, na sjeveroistoku Bosne do 23 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim i večernjim satima. U ostatku dana lokalno su mogući slabi pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 18 °C.