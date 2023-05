Profesor Nabil Naser učestvovao na 7. svjetskom kongresu srčane slabosti u Antaliji

U organizaciji svjetskog udruženja za srčanu slabost od 4. - 7. maja ove godine u Antaliji u Turskoj održan je 7. svjetski kongres srčane slabosti.

Na ovom kongresu učestvovao je i profesor doktor Nabil Naser, kardiolog, koji je prezentirao rezultate naučnog kliničkog istraživanja i iskustva u vezi dva najnovija lijeka za liječenje srčane slabosti.

Naučna dostignuća

Prva studija se odnosni na revoluciorani lijek sacubitril/Valsartan u liječenju pacijenta sa hroničnom srčanom slabošću i smanjenom ejekcionom frakcijom lijeve komore (HFrEF) pod nazivom: "Our Experience With Sacubitril/Valsartan In Chronic Heart Failure Management - HFrEF In The Ambulatory Setting".

Druga studija se odnosi na korištenje najnovije naučne dostignuća iz oblasti farmakoterapije u vezi lijeka empagliflozin u liječenju pacijenta sa hroničnom srčanom slabošću pod nazivom "The Favourable Effects of Sodium-Glucose Cotransporter 2 inhibitors in Chronic Heart Failure Patients - The Fourth Pillar of Heart Failure Management".

Profesor Nabil Naser je diplomirao na Medicisnkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - Bosna i Hercegovina, gdje je stekao diplomu doktora medicine i završio magistarski i doktorski studij iz oblasti moderne kardiologije. Dr. Nabil Naser je izbran za vanrednog profesora na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu – UNSA. Nosilac najvišeg priznanja Američkog Kardiološkog Društva (FACC) i Evropskog Udruženja Kardiologa (FESC).

Autor brojnih istraživačkih i naučnih publikacija

Prof. Nabil je autor i koautor brojnih istraživačkih i naučnih publikacija iz oblasti moderne kardiologije i 3 univerzitetske knjige sa autorima iz regije i zapadne Evrope.

Također, prof. Nabil je učesnik u izradi najnovijih Evropskih smjernica za predijabetes, dijabetes i kardiovskularne bolesti 2019 godine, Evropskih smjernica za urođene srčane mane kod odraslih 2022. godine, te najnovijih smjernica za ventrikularne aritmije i prevenciju iznenadne srčane smrti koji su objavljene na Evropskom Kongresu Kardiologa u Barceloni u avgustu 2022 godine. Također je član borda i recenzent brojnih istraživačkih naučnih časopisa širom svijeta.

Kao pozvani predavač, profesor Nabil je rado viđen gost na brojnim domaćim, regionalnim, evropskim i međunarodnim kongresima.