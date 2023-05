Izudin Bajrović poručio Sanji Vlaisavljević: Ubica uvijek ostaje ubica, pa i kad odsluži kaznu

Glumac Izudin Bajrović oglasio se na Facebooku te je uputio je poruku federalnoj ministrici kulture Sanji Vlaisavljević, koja je izjavila da ratne zločince treba rehabilitovati.

Nije ovo Sanjice tvoj linč

- Nije ovo Sanjice tvoj linč, niko tebe ne linčuje. Ti si linčovala žrtve Ahmića, za kojima juče(r), gorko žališ, licemjerno naravno. Onaj ko žali žrtve ne rehabilituje njihove egzekutore, ili one koji su te egzekutore poslali da izvrše egzekuciju. Linčovala si i sve druge žrtve van Ahmića. Ti si rehabilitovala one koji su ubijali, one koji su palili, one koji su logore osnivali i one koji su zvjerski u tim logorima vladali. Znaš ti to dobro, nisi toliko neumna.