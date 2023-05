Magazinović za "Avaz" o ukidanju PDV-a na doniranu hranu: Ovo ne može imati političku konotaciju, svi dobijaju

Šef Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović uputio je informaciju da su ispunjeni uvjeti da se krene u prikupljanje potpisa zastupnica i zastupnika u Predstavničkom domu koji žele biti predlagači dopuna Zakona o PDV-u kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu.

Kako je poručio za "Avaz" ovo pitanje je jako bitno i nije moguće da podlegne bilo kakvoj vrsti politizacije.

Podrška Uprave za indirektno oporezivanje

- Prvi je dan. Ne bih nikoga posebno isticao. Hajte da vidimo do kraja sedmice jer je tada rok. Ono što mogu reći jeste da je više nego zadovoljavajući odziv kolega koji se javljaju i najavljuju svoju podršku, što potpisivanjem zakona na način da i oni sami budu predlagači, što podršci zakonu i bez toga da potpišu - rekao je Magazinović.



Naglasio je važnost podrške Uprave za indirektno oporezivanje.

- Ja, kao neko ko je u različitim situacijama bio na različitim stranama u smislu predlaganja zakona i zalaganja za određene stvari s Upravom za indirektno oporezivanje, u ovom slučaju mogu reći da su vrlo konstruktivni, da podržavaju i da smo od njih dobili odgovarajuću pomoć, i u formulisanju ovog zakona, kao i u tome da već sada razmišljaju i imaju pripremljene podzakonske akte kako bi, u slučaju usvajanja, implementacja ovog zakona bila vrlo transparentna, što jeste važno s obzirom na to da se radi o jednoj filantropskoj aktivnosti doniranja hrane za one kojima je ona potrebna.



U svakom slučaju, smatram da se radi o zakonu koji ni na koji način ne može imati političku konotaciju, odnosno da je ovo prilika da svi zajedno, bez obzira ko je pozicija, ko opozicija, ljevica, desnica, centar, da pokažemo ljudsko lice politike - istakao je Magazinović.



Dodao je da je, nažalost, veliki broj građana koji su u stanju potrebe za obrokom koji ne mogu sebi osigurati.

- Isto tako važno je reći da ti građani žive u svim dijelovima BiH, da danas oni koji doniraju hranu, to su najčešće veliki tržni centri, bivaju „kažnjeni“ time što na tu donaciju moraju platiti 17 posto PDV-a. Prostom matematikom, za nekoga ko na godišnjem nivou donira hranu u vrijednosti od milion KM, to znači da on biva "kažnjen" sa 170.000 KM zato što donira. Iskustveno gledajući, porez na ovu vrstu donacije ne postoji u drugim državama, tako da i ljudi iz Uprave za indirektno oporezivanje slažu se sa nama da bi se postigao značajan efekt - pojasnio je Magazinović.

Rasteretiti budžete

Naglasio je da, ukoliko ovaj zakon bude usvojen, ne samo da se hrana ne bi bacala, što je danas u određenoj mjeri jeste slučaj, jer se ljudima više isplati baciti hranu nego je donirati, nego što bi i rasteretili budžete lokalnih jednica samouprave.

- Dakle općina koje u pravilu najviše brinu o javnim kuhinjama. Ne bi bilo potrebe da oni taj novac daju za hranu, jer bi hrane bile dovoljno, a postojala bi mogućnost da se taj novac uloži za nešto što je u određenom trenutku prioritet.



Ovdje su svi dobitnici. Krajnji korisnici prije svega, privrednici kojima se omogućava da budu filantropi, da čine to dobro djelo, bez da imaju dodatni zatez za porez, a onda i jedinice lokalne samouprave - zaključio je Magazinović.