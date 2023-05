Republička uprava civilne zaštite RS izdala upozorenje na obilne padavine

Republička uprava civilne zaštite bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska objavila je danas upozorenje na obilne padavine u narednih 30 sati, javlja Anadolija.



U upozorenju se navodi da je u prethodna dva dana bilo obilnih padavina na zapadu gdje je pala količina padavina malo manja od mjesečnog prosjeka. Najviše kiše do 13. do 15. maja u 8 sati palo je u Novom Gradu i Prijedoru i to 86,6 milimetara i 80 milimetara kiše dok prosjek za maj iznosi 95 milimetara.

- Ove količine padavina su uzrokovale nagle poraste vodostaja rijeka u slivu Une i Sane kao i aktiviranje bujičnih vodotoka, klizišta i izlijevanja oborinskih voda - navodi se.

Istaknuto je da će kiša jačati noćas i sutra tokom dana, a da će padavine oslabiti sutra uveče i u noći ka srijedi. U srijedu se očekuje ponovo kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

- Od ponedeljka popodne do utorka uveče na zapadu se očekuje od 40 do 80 milimetara kiše, na krajnjem zapadu i do 100 milimetara kiše, a u srijedu dodatnih 20 do 50 milimetara - navodi se u upozorenju.

Naglašeno je da je usljed obilnih padavina na slivu rijeka Une i Sane u prethodnom periodu, tlo zasićeno vodom a vodostaji su u domenu srednje visokih voda.

- Nove padavine u narednom periodu izazvat će dodatan porast vodostaja na cijelom slivu Une i Sane. Jake padavine u kratkom vremenskom periodu mogu izazvati pojavu i izlijevanje bujičnih vodotoka i urbanih poplava - istaknuto je u upozorenju.