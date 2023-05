Obilježen Dan tuzlanskih brigada Armije RBiH

U spomen-parku Slana Banja i kompleksu Pannonica u Tuzli danas je obilježen Dan tuzlanskih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH). Ranije su sve tuzlanske brigade u različitim terminima obilježavale svoje godišnjice, ali je ove godine odlučeno da se 16. maja obilježi Dan tuzlanskih brigada jer je tog dana 1992. godine osnovana Prva tuzlanska brigada kao prva formacijska brigada Armije RBiH.

Edin Haračić - Klej, dobitnik priznanja "Zlatni ljiljan" i predstavnik Udruženja "Zlatnih ljiljana Grada Tuzla", prisjetio se dana kada je postao pripadnik Armije RBiH.

- Imao sam 21 godinu kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu. Zajedno, kao i većina mojih vršnjaka, u patikama i trenerci krenuo sam u odbranu Tuzle i države. Danas obilježavamo 16. maj kao Dan svih tuzlanskih jedinica jer smo do sada imali situaciju da svaka brigada i jedinica obilježavaju svoj dan. Usaglasili smo se da to bude 16. maj, odnosno datum kada je formirana Prva tuzlanska brigada Armije RBiH. Želimo poslati poruku našeg zajedništva jer su tuzlanske jedinice dale ogroman doprinos u odbrani grada i države. Namjera nam je i želja da do 29. septembra ove godine, do Dana Drugog korpusa Armije RBiH, izgradimo spomen-obilježje tuzlanskih jedinica. Očekujemo to od Grada Tuzla, ali i mi ćemo podržati projekt svojim sredstvima. Sve to radimo radi budućih generacija - kazao je Haračić.

Organizirana izložba o slavnim putevima tuzlanskih brigada

Prethodnih dana organizirana je izložba o slavnim putevima tuzlanskih brigada, akcija dobrovoljnog darivanja krvi i malonogometni turnir.

- Bez imalo patetike ću reći da ovo što danas vidimo je dio najzaslužniji sinova Bosne i Hercegovine koji su odbranili kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine. Naglašavam da mi nismo 1992. godine stvarali Bosnu i Hercegovinu kako to neki žele predstaviti nego smo branili hiljadugodišnji kontinuitet postojanja BiH - kaže Nermin Maraveac, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Grada Tuzla.

Svoj sud o 15. i 16. maju 1992. godine, ali i periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu dao je i nekadašnji gradonačelnik Tuzle mr. Selim Bešlagić.

- Jedinice s prefiksom tuzlanskih, ali ja bio rekao bosanskohercegovačkih, jer to su ljudi koji su poštujući zakone Republike BiH stupili u jedinice Armije RBiH i MUP-a BiH i na taj način od 15. maja krenuli u oslobađanje okupiranih teritorija. Dvije trećine BiH je bilo okupirano od strane SDS-a i vojnih formacija i mislim da je zajedničko obilježavanje Dana tuzlanskih brigada itekako potrebno jer time dajemo još jedan doprinos kako se treba ići u borbu za Bosnu i Hercegovinu. Naši mladi malo znaju o Armiji RBiH, ali to je već do obrazovnog sistema, a ne do ljudi koji su branili Bosnu i Hercegovinu - kazao je Bešlagić.

Entuzijazam mladih

Anđelko Makar, general Armije RBiH u penziji, prisjeća se entuzijazma mladih koji su srcem krenuli u odbranu domovine.

- Obilježavamo 31. godišnjicu čuda bosanskog otpora, čuda tuzlanskog otpora. Ja kažem bilo je tu puno onih koji su učestvovali, ali glavni su bili mladi. Danas sam došao u trapericama da pokažem kako su oni dolazili. To su bila djeca, omladina u trapericama, u tenama, koji su krenuli bez oružja, bez pancira, ali sa srcem. Srcem je odbranjena Tuzla, ali samim tim i Bosna i Hercegovina - kazao je on.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović istakao je da je Tuzla Bosna i Hercegovina u malom te da je u miru i u ratu Tuzla uvijek bila sinonim za Bosnu i Hercegovinu.

Hrabrost i odvažnost

Na kraju je svoju poruku okupljenim bivšim pripadnicima Armije RBiH, MUP-a BiH, građanima, učenicima poslao i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

- U ime mladih ljudi, u ime novih generacija, imamo obavezu da se zahvalimo tuzlanskim brigadama za sve što su uradile, hrabrost i odvažnost koje su pokazale u odbrani ne samo Tuzle, nego i cijelog područja sjeveroistočne Bosne. Veoma je važno da imamo jedinstveno obilježavanje i možda je ovo primjer svima nama da slične datume na zajednički način obilježavamo jer imamo jednu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Nakon održanih govora uslijedio je defile bivših pripadnika Armije RBiH i Ministarstva unutrašnjih poslova BiH.