Feraget: Oblačno je, ali se nadamo da će biti dosta sunčanih dana, bližimo se kraju

Nakon što je u Sudu BiH održan pretres na kojem je ponovljeno suđenje Alisi Mutap i ostalima u predmetu koji se odnosi na okolnosti smrti mladića Dženana Memića, prisutnim novinarima se obratio advokat porodice Memić Ifet Feraget.

- Kao što vidite oblačno je, ali se nadamo da će biti dosta sunčanih dana. Dakle, ovo je za mene bilo veliko iznanađenje, kada sam čuo u sudnici da se Apelaciono vijeće mora kretati u okvirima Rješenja kojim je ukinuta prvostepena presuda Vijeća na čijem čelu je bio Branko Perić. Dobro je bilo ovo obrazloženje zato što je stvar poprilično jasna i zato me iznenadila reakcija branilaca. Gledajte, ukidanjem prvostepene presude Vijeća kojim je predsjedavao sudija Branko Perić, ta presuda postaje ništavna, taj postupak postaje ništavan i sva njegova suština se poništava. Međutim, sud kad ukida presudu iz razloga što je usvojio žalbu u pogledu bitnih povreda odredaba krivičnog postupka onda se ne upušta u razmatranje drugih žalbenih razloga. Dakle, sutkinja je pravilno obrazložila, dakle ovo Vijeće se nije bavilo činjeničnim stanjem, zato što se ne smije njime baviti, jer ako ste napravili bitnu povredu zakon kaže da su to takve povrede koje su po svom značaju toliko bitne da zbog njih preuda mora biti poništena. Ovo će se Apelaciono vijeće tek na pretresu baviti činjenicama a kada ih pravilno utvrdi tek će se onda baviti primjenom materijalnog prava. Tako da je ovo bila zgodna lekcija, ali dosta neuobičajena situacija da od branioca ovako nešto čujemo - rekao je Feraget.

Saslušanje novog svjedoka

Sljedeći pretres je zakazan za 29. maj.

- Kao što sam i najavio, danas smo imali to jedno ročište, rekao je predsjedavajući, Vijeća, to je pred pretresno ročište ili popularnije statusna konferencija. Nakon toga ćemo imati pretres koji je zakazan za 29. maj na kome ćemo čuti odluke ovog Vijeća o prijedlozima Tužilaštva vezano za reproduciranje određenih iskaza, za saslušanje novog svjedoka, uvaženog profesora doktora Kemala Dizdarevića i onda po logici stvari ako taj prijedlog bude usvojen to će biti još jedno ročište ili pretres na kojem će taj svjedok neposredno kao što je tužilac Dubravko Čampara rekao, doktor Kemal Dizdarević će se pojaviti u sudnici i biti neposredno saslušan i toprilike će to biti tako. Dakle neka tri, četiri ročišta. Stvarno se bližimo kraju. Ja ne bih želio da prejudiciram, samo ono što želim reći, dakle da očekujem da porodica Memić i sve druge oštećene porodice u ovoj zemlji konačno dobiju kroz rad ovog suda tu institucionalnu garanciju da je život svakog od nas zaštićen, pa i život Dženana Memića na način da utvrdimo ko su njegove ubice. Ali ovo je vrlo važan dio postupka, dakle rdi se o zataškavanju ubistva i sasvim je logično da idemo tim putem jer neprihvatljivo je insistirati na pojavljivanju ubica u sudnici, o čemu je govorio sudija Branko Perić, zato što krivično djelo pomoć učiniocu nakon krivičnog djela čini neko ko poznaje ubice. A mi njemu sudimo - istakao je Feraget, te nastavio: