Slučaj "Memić": Tužioci tražili svjedočenje dr. Kemala Dizdarevića, kako bi se stekao potpuni uvid da Alisa Mutap nije imala amneziju

- Predložemo i da se sasluša dr. Kemal Dizdarević, ali tek nakon reprodukovanja dokaza Kučukalića i Žuje, kako bi se imao potpuni uvid u to da Alisa Ramić nije imala amenziju – pojasnio je tužilac Čampara.

Iako dr. Kemal Dizdarević radi u arapskim zemljama kao neurohirurg, tužilac Čampara je naglasio da on često dolazi u BiH i da neće biti nikakav problem da svjedoči u Sudu BiH, ukoliko se bude dao neki razuman rok da se on kontaktira. Upitan šta znači taj rok, on je rekao da je riječ o 15 dana.

Uposlenik SIPA-e Irhad Kos bi trebao biti saslušan na okolnosti eksperimenta koji je ranije izlagao, a kojim je dokazao da nagli nestanak struje ne bi trebao prouzrokovati brisanje snimaka.

Nina Kisić, koja zajedno s Goranom Dragovićem brani Zijada Mutapa i njegovu kćerku Alisu Ramić, kazala je da nema potrebe za reprodukovanjem dokaza i svjedočenjima.

Odbrana protiv prijedloga Tužilaštva

Nakon toga se osvrnula dodatno na saslušanje dr. Kemala Dizdarevića.

- Dizdarević je saslušan 2018. godine i tada nije dao niti jedan dokaz za navode iz optužnice, nego je govorio o svom radno-pravnom odnosu, odnosno zašto je dobio otkaz, što je irelevantno – kazala je Kisić.