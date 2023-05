Reis Kavazović: Odgoj i obrazovanje dvije su osnovne potke svake kulture

Islamski pedagoški fakultet (IPF) Univerziteta u Zenici, povodom obilježavanja 30 godina rada, danas je u amfiteatru nove zgrade Fakulteta organizirao Svečanu akademiju.

Stanovit ponos

Akademiji je prisustvovao i prisutnima se prigodno obratio reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

- Osjećam zadovoljstvo i stanovit ponos današnjim obilježavanjem godišnjice Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. On je svojevrsni simbol jedne kur'anske paradigme o zrnu koje se zasije, pa iz njega izraste stotinu zrna. Prije 30 godina posijano je ovo zrno, s dobrim nijetom i svijesti o potrebi jedne ovakve ustanove. Trideset godina kasnije imamo hiljade studenata i studentica koji su u njemu odgajani i obrazovani na načelima velike kulture islama i koji su se potom uključivali u društvene procese i davali svoj doprinos u odgajanju novih njegovih članova - kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Nove prostorije fakulteta

Reisu-l-ulema je podsjetio da, kao rezultat rada i odricanja, imamo i nove prostorije fakulteta, dodavši da će novi uvjeti otvoriti i nove mogućnosti i energiju.

- Neka Allah blagoslovi ovo mjesto i učini ga čestitim, dinamičnim i produktivnim, i neka iz učionica ove zgrade izlaze moralni, odgojeni i obrazovani ljudi koji će zauzimati odgovorne pozicije i društvo usmjeravati prema dobru i napretku - naglasio je reisu-l-ulema.

U svom obraćanju, reisu-l-ulema je istaknuo da su odgoj i obrazovanje dvije osnovne potke svake kulture.

- Kur'an na mnogo mjesta naglašava upravo to dvoje, i naglašava da je Poslanik, a.s., poslan kako bi ljude očistio i podučio Knjizi i mudrosti. Poslanik Muhammed, a.s., za sebe je govorio da je poslan kao učitelj, i kao odgajatelj. Islamski pedagoški fakultet kao ustanova vrši tu poslaničku misiju, to je uloga koju su vršili svi Božiji poslanici, od Adema do Muhammeda, a.s. - poručio je, između ostalog, reisu-l-ulema.

Ocijenio je da je savremena civilizacija dezorjentirana i da nema cilja kojem stremi.

- To je opasan kurs i ako se ne promijeni, imat će nesagledive posljedice o čemu mudri i učeni ljudi nimalo ne dvoje. Naime, dešava se upravo ono što je Kur'an upozorio i na što je pokazivao Muhammed, a.s. Svjedoci smo, kao nikada do sada u povijesti, da se krše i zanemaruju Božiji propisi koji ljude održavaju u redu i ravnoteži s prirodom, štaviše, neprestano se obeshrabruju ljudi da ne poštuju te propise i da se po njima ne ravnaju. Istovremeno širom se otvaraju vrata onome što je Bog zabranio, mnogo takvoga se predstavlja kao velika civilizacijska vrijednost kojoj se ne smije suprotstavljati. Suvremeni čovjek želi sebi podčiniti i uzdići se iznad Boga, tako se ponavlja ono što se već mnogo puta dogodilo u ljudskoj povijesti, a što je, po pravilu, dovodilo do katastrofalnih posljedica - kazao je reisu-l-ulema.

Potcrtao je da smo dužni na to ukazivati i raditi na promjeni kursa kojim se ide.

- Nemojte misliti da ništa ne možemo uraditi na tom planu. Ako ništa drugo, svaki pojedinac može poraditi na sebi i govoriti vidite da se može živjeti i drugačije. A može se uraditi i više od toga, mogu se odgajati i obrazovati novi učitelji koji će odgajati stotine drugih, i podučavati ih Knjizi i mudrosti. Uvjet je dobra namjera i posvećenost, ali i kvaliteti i primjereni odgojni nastavni programi, koji će davati očekivane rezultate. Voljeli bismo kada bi upravo ovaj fakultet bio predvodnik, i svim drugim obrazovnim ustanovama služio kao uzor u odgoju i obrazovanju - naglasio je reisu-l-ulema.

Uputio čestitke

Na kraju, uputio je čestitke upravi, profesorima i studentima ovog fakulteta povodom godišnjice.

- Kur'an je, kako je poznato, prepun primjera, i treba ih uzeti u obzir. Za ono što ljudi tope na vatri, u želji da dobiju nakit i oruđe, ima i trohe, kaže Kur'an, i napominje da se otpaci odbacuju, a da ono što koristi ljudima zauvijek ostaje. Ostaje samo što je istinski vrijedno, kvalitetno i što ljudima pruža korist. Nadam se da će ovaj fakultet biti upravo to, i da će on obilježiti još dosta svojih jubileja. Čestitam upravi, profesorima i studentima ovu godišnjicu i molim Allaha da ih bude još takvih - poručio je danas u Zenici reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.