FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

U Bosni će danas biti oblačno, a u Hercegovini djelomično vedro. U Bosni rijetko može padati slaba kiša ili rosulja u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Na jugu i istoku Hercegovine od sredine dana prema poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje od 19 do 23 stepena.

U Sarajevu oblačno. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni.

Narednih dana kiša

U petak u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini umjerena naoblaka. Slabija kratkotrajna kiša je moguća u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stepeni, na jugu zemlje od 21 do 25 stepeni.

U subotu u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i slaba grmljavina se prognoziraju na području Krajine, jugozapadu Bosne, u centralnim područjima i Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika djelimično će se popraviti, pretežno zbog stabilnijih perioda tokom dana. Tmurno vrijeme u većem dijelu Bosne, mada bez jačih padavina, kod većine hroničnih bolesnika će povremeno uzrokovati manje tegobe, vezano uz njihove bolesti. Neophodno je biti oprezniji, naročito u jutarnjim satima, kada će biti nešto svježije u odnosu na protekli period. U Hercegovini sa više sunca i ugodnije, pri tome bi mjestimični pljuskovi mogli remetiti ugođaj.