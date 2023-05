FHMZ: Upaljen narandžasti meteoalarm zbog intenzivnih padavina i jakih do olujnih udara vjetra

- Jaki do olujni udari jugoistočnog vjetra u Hercegovini, zapadnim, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne.Grmljavina u većem dijelu zemlje. Očekivana količina padavina lokalno od 30 do 50 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h.

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi, ponegdje praćeni gradom. Vjetar umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena.

Poduzmite mjere opreza i pratite poslijednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i djelujte u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi - navode iz FHMZ-a.

Vrijeme narednih dana

U srijedu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prije podne padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a poslije podne u većem dijelu naše zemlje. Tokom noći jači pljuskovi u Bosni. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 23 stepena.

U četvrtak 18.05.2023., u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini jutro i dio prijepodneva sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni lokalno sa slabom kišom. Poslije podne i dio noći pljuskovi i grmljavina se očekuju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 10 do 16, na jugu od 18 do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period lošijih biometeoroloških prilika u cijeloj zemlji. Nestabilno vrijeme, kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba. Moguće su reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nervoze, glavobolje. Poželjno je reducirati aktivnosti.