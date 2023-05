FHMZ: Ujutro oblačno, poslijepodne razvredravanje

U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Na jugu Hercegovine sunčano. Tokom dana u Bosni je ponegdje moguća slaba rosulja. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 19 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu na sjeveru i svjereozapadu Bosne jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U ostatku zemljem uglavnom, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

U nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao i proteklog dana, u Bosni tmurno, što će kod osjetljivih osoba pretežno uzrokovati promjenu raspoloženja. Tokom jutra svježije, stoga je poželjno je biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i prikladno se odjenuti. U Hercegovini sunčanije i ugodnije, uz ljepšu opštu sliku većim dijelom dana, poslije podne moguće i uz nešto izraženiji osjet sparine, čemu bi trebalo posvetiti pažnju, te po potrebi reducirati aktivnosti.