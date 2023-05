Kanton Sarajevo postaje prva zvanično certificirana halal friendly turistička destinacija u svijetu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo i Agencija za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini sklopile su ugovor o saradnji kojim će Kanton Sarajevo postati prva destinacija u cijelom svijetu koja će koristiti zaštitni znak za halal kvalitetu prilikom promocije i prezentacije kao halal friendly turistička destinacija.

Halal friendly destinacija se definiše kao mjesto koje zadovoljava potrebe putnika muslimana pružanjem usluga i objekata koji su u skladu s islamskim principima i vrijednostima. Ove destinacije mogu ponuditi mogućnost konzumacije halal hrane i pića, imaju dovoljan broj džamija ili objekata za molitvu te imaju u ponudi smještaj u skladu s islamskim propisima.

Bosna i Hercegovina i Kanton Sarajevo spadaju u turističke destinacije s najvećom, ali nedovoljno iskorištenom halal ponudom u Evropi, s mnoštvom spomenika iz perioda Osmanskog Carstva i austrougarske vladavine te lokacijama uvrštenim na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Prema Global Muslim Indexu izvještaju za 2022. godinu, Bosna i Hercegovina je na šesta halal turistička destinacija u Evropi, a zvaničnim certificiranjem kao značajnim iskorakom u garanciji kvalitete halal usluga cilj je pozicionirati se još više na listi najpoželjnijih halal friendly destinacija.

Najbrže rastuće tržište

Prema podacima Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, procjenjuje se da putnici muslimani na godišnjem nivou trenutno troše više od 300 milijardi dolara, te da će te brojke u budućnosti biti u porastu s obzirom na to da je halal tržište najbrže rastuće tržište u svijetu i predviđanja su da će do 2027. vrijednost halal tržišta porasti do nekoliko triliona dolara.

Halal turizam prepoznat je kao jedan od specifičnih oblika turizma u Kantonu Sarajevo koji pruža najveće mogućnosti za razvoj destinacije, diferenciranje od konkurencije i obogaćivanje turističke ponude jedinstvenim iskustvom. Turistička zajednica Kantona Sarajevo će promovisati Kanton Sarajevo kao prvu zvanično certificiranu halal friendly turističku destinaciju na tržištima koja tradicionalno imaju veliki broj putnika muslimana, ali i na drugim tržištima gdje nam je fokus promocije na kulturnoj i religijskoj raznolikosti.

Predmet interesovanja

Iako halal friendly destinacije u prvom redu fokus stavljaju na turiste muslimane, važno je napomenuti da je vjerski turizam i upoznavanje s različitim religijama i običajima predmet intresovanja turista svih religijskih opredjeljenja.

Kombinacijom vjerskog i kulturno-historijskog turizma, jačamo imidž Sarajeva kao simbola multikulturalnosti u kojem se isprepliću različite religije i kulturni utjecaji, formirajući unikatno „jedinstvo različitosti“, a vodeći računa o zadovoljavanju specifičnih potreba različitih skupina turista – kao što su turisti koji tragaju za halal friendly destinacijama – osiguravamo povećanje turističkog prometa i povećan interes turista iz cijelog svijeta.