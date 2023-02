Haris Fazlagić za "Avaz": Sarajevo će promovirati influenseri

Novi direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić za portal "Avaza" je izjavio da će ove godine biti mnogo planova za realiziranje, gdje će se Sarajevo predstaviti i u Brazilu pa i čak i Indiji.

- Pored sajmova koje imamo, planovi su da otvaramo nova sajamska tržišta i nove destinacije tamo gdje se nismo predstavili, da pozicioniramo Kanton Sarajevo i BiH kao povoljnu turističku destinaciju.

U Evropi prvi put će biti Poljska, Švedska, a predstavit ćemo se i van Evrope, u Indiji i Brazilu – izjavio je Fazlagić za portal "Avaza".

Jedinstvena kartica

Dodao je da su jako ponosni na Sarajevo City Card, jedinstvena karticu koja je u testnoj fazi, a kako kaže, vrlo brzo će je staviti u prodaju i upotrebu.

- To je kartica koja se upotrebljava u svim većim, značajnim turističkim destinacijama u svijetu gdje je objedinjena turistička ponuda do grada.

Mi ćemo biti prva institucija koja će prodavati u našem web shopu online, tako da će biti svim turistima dostupna kupovina. Kupovina će se održavati od 24 sata do 72, gdje će biti objedinjen gradski prijevoz, posjeta 13 institucija od kulturnog značaja kao muzeja, žičare, Bijele tabije, Gazi-Husrev begove džamije, Vijećnice uz popuste pri kupovini, popusti u hotelima, posjeta bosanskim piramidama.

Također, skijanje i snowboard i tako dalje. To turisti od nas očekuju i jao smo ponosni na taj dio koji će vrlo brzo zaživiti tako da će objediniti ovu našu turističku ponudu u gradu kada turista dođe na 2-3 dana da tačno zna gdje treba da ide, koje popuste da ima i šta da radi – kazao je Fazlagić.

Promocija grada

Prvi put će se ove godine u promociji turističkih aktivnosti koristiti i influenseri.

- To je istraživanjem tržišta i praćenjem dešavanja i kako rade sve velike tržine organizacije. Znamo da je digitalni marketing danas broj jedan u svijetu, a influenseri koji to rade vrlo je dobro, posebno oni koji koji imaju stotine hiljada pregleda i najboljih i najbržih načina da se prezentujete i predstavite i da dođete u sve dijelove svijeta, gdje vi fizički ne možete ni u finansijskom smislu.

Naravno da je to puno povoljnije od nekih drugih vidova marketinga koji su bili do sada povoljni i značajni. Mi ćemo vrlo brzo sve uraditi kako u regionu tako i na svjetskim destinacijama – rekao je on.

Dodao je da već imaju preporuke od inostranih kolega koji pomažu Turističkoj zajednici KS. Istakao je da će vrlo brzo predstaviti Sarajevo, ali ne u jednom periodu.

Cilj projekta

- Cilj nam je da se predstavljamo tokom cijele godine na svim kontinentima i zemljama. Naravno, tu ima drugih faktora koji utiču na našu povezanost, uključujući aerodromsku povezanost. Jako je bitno da li imate direktne letove ili nemate i kome ćete se predstaviti, ali mi idemo u tom pravcu – rekao je Fazlagić.

Na pitanje koji influenseri su u opticaju da se bave ovim poslom, rekao je da postoji nekoliko prijedloga.

- Nije još ništa odlučeno. Ima prijedloga iz regiona i svijeta, koji su ozbiljni i imaju veliki broj pregleda. Znat će se kad, vrlo brzo – zaključio je Fazlagić za portal "Avaza".