Ramo Isak: Pitanje je trenutka kada će Tužilaštvo dati nalog za nova hapšenja

Hoće li biti novih hapšenja? Ko sprečava efikasniju borbu protiv kriminala i korupcije? Kada će FUP dobiti novog direktora? Za Dan uživo N1 govorio je Ramo Isak, novi ministar unutrašnjih poslova FBiH.

Komentarisao je kada će FUP dobiti novog direktora.

- Čim se ispune zakonski uslovi Parlament FBiH treba raspisati imenovanje Neovisnog odbora i onda oni konkurs za direktora i zamjenika, te, kada dobijemo listu uspješnih, izabrat ćemo. Ja sam poslao dopis Parlamentu da što prije to riješimo, a to je najkraći zakonski rok - kaže Isak.

Raniji konkursi poništeni

Nakon što je donio odluku o imenovanju da v.d. direktora FUP-a bude Vahidin Munjić, reagovao je Svevlad Hofman (Hoffmann), kandidat za direktora ove institucije. Imenovanjem nove Vlade FBiH svi su raniji konkursi poništeni.

- Imali smo dva stara konkursa i gospodin Hofman nije zadovoljio kriterije. Vlada nije dala podršku, ona stara, Novalićeva vlada. Hofman ne poznaje zakone i ja dovodim u pitanje njegovu diplomu, jer dobar pravnik ne može tako komentarisati. Kao policijski službenik nije trebao ići u javnost bez saglasnost direktora, on je to uradio. Pokrenut je postupak disciplinski protiv njega u insitituciji u kojoj radi. Trebao se informisati zbog čega nije prošao na konkursu. Neovisni odbor samo dostavlja listu kandidata, a Vlada je ta koja imenuje - jasan je Isak.

Kaže da je zadovoljan stanjem koje je zatekao u FUP-u ali da ima stvari koje želi što prije riješiti.

- Ja sam zadovoljan stanjem koje sam zatekao, ali uvijek može bolje. Problem je bivša vlada koja je bila u tehničkom mandatu i one rade samo što moraju i ništa više od toga. Ja sam prvi dan kada sam došao na poziciju ministra i obišao sam sve institucije FUP-a. Utvrdio sam nedostatke. Jedan dio opreme je zastario, nemaju plaćen naknadni rad. Poduzeo sam mjere da se to riješi. S predstavnicima Ambasade SAD i EUFOR-om razgovarao samo oružju i uniformama i da u FBiH sve policijske strukture imaju identične uniforme - rekao je.

Prikupljanje informacija

Ambasador BiH u Maleziji Senaid Memić i načelnik Općine Stari Grad uhapšeni su nedavno. Na pitanje da li će biti još hapšenja koja su pokrenuta putem dokaza sa SKY aplikacije, Isak kaže:

- Tužilaštvo i kantonalno i državno je vodilo određene radnje i mi smo učestvovali, naravno. Neko u segmentu lišenja slobode, neko kod prikupljanja informacija. Ne bih ulazio u to. Naravno da će biti i pitanje je momenta kada će Tužilaštvo dati nalog za nova hapšenja. Ali nije moj posao da to javno govorim, da ne ugrozim slučaj. Nadležno tužilaštvo određuje ljude i sektore koji rade na SKY aplikaciji. Niko ne može zloupotrijebiti podatke, svako ko ugrozi istragu će biti procesuiran. Ne smijemo dozvoliti da podaci cure. To se ne smije dozvoliti. Ja sam čovjek iz struke imam znanje i primjenit ću ga. Zatekao sam kvalitetne ljude u službi i to me raduje. Ne smijem komentaristati slučajeve iz aplikacije SKY dok se prikupljaju informacije i dokazi. Mi pomažemo da se posao uradi kako treba - kaže.

Na pitanje da je glavni državni tužioc Milanko Kajganić rekao da u policijskim strukturama ima korupcije i da su kontaminirani, Isak je rekao da ako takve podatke ima tužilac da to odmah prijavi i to procesuira, te da će sve učiniti kako se takve pojave spriječile u policijskim strukturama.

Nedavno je premijer FBiH Nermin Nikšić je rekao da sve što obeća da će te to uraditi Ramo Isak i uraditi.

- Dao sam obećanje da će građani osjetiti rad ovog ministarstva. Sve što sam obećao ću ispoštovati - zaključio je.