Čolo: Sebija mi je često slala poruke i rekla mi je "zašto si to rekla", Tihić me nikad nije nasekirao

Alma Čolo je gostovala u emisiji Face to Face nakon napuštanja SDA.

Osvrnula se na odnose sa Sebijom Izetbegović. Kaže da joj Sebija Izetbegović često slala poruke i da ona sve stvari rješava.

- Ona je mene blokirala, a ja sam ja njoj rekla da sam i ja nju blokirala. Govorila mi je da olako puštam Amora Mašovića da govori, a Bisera Turković je pričala po sat vremena. Slala mi je poruka "zašto si to rekla", a ja imam 62 godine. Sulejman Tihić je bio moj predsjednik, on me nikad nije nasekirao. Alija Izetbegović me kao tužiteljicu predložio u državni Parlament - rekla je Čolo.