Svečanom akademijom ispraćena 83. generacija maturanata Cazinske medrese

Medresa "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu je ispratila svoju 83. generaciju svečanom akademijom koja je održana u subotu, 20.5.2023. godine u Cazinu. Pored 53 maturanta i maturantice, roditelja i nastavnog osoblja, prisustvovali su i izaslanik reisu-l-uleme hafiz dr. Mensur-ef. Malkić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić, premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i gradonačelnici Bužima i Cazina Mersudin Nanić i Nermin Ogrešević. Dodijeljene su nagrade i najboljim učenicima, a za učenike generacije proglašeni su Nahla Bajrektarević iz Bihaća i Emre Murgić iz Velike Kladuše.

Uspješan nastavak školovanja

Obraćajući se prisutnima, direktor medrese prof. Zuhdija Handanović je izrazio dobrodošlicu svim gostima i zvanicama, a srdačne čestitke je uputio maturantima i njihovim roditeljima, te im poželio sretan i uspješan nastavak školovanja i životnog puta koji je pred njima.

- Prije četiri godine, ova djeca su došli u medresu ostavljajući svoje roditelje, braću i sestre, prijatelje i topli porodični dom. Dolazak u nepoznato je mnogima teško pao na samom početku, a danas su to odrasli mladići i djevojke, sa značajnim znanjem i iskustvom kojeg su stekli u svojoj medresi, spremni da nastave svoj životni put. Generacija koja se nalazi ispred vas je ispisala zlatnim slovima historiju naše medrese. S ponosom ističem da je ovo jedna od najboljih generacija medrese, koja je uglavnom imala odlične učenike, tri hafiza koja su položila hifz Kur'ana Časnog i jednog koji svakim danom treba da privede kraju ovu časnu dužnost, te profesor i razrednik hafiz Elmir Mehmedović, kojima je medresa bila matica za to veliko ostvarenje. Čestitam njima i roditeljima njihovim, te članovima nastavničkog vijeća i odgajateljima i svima koji su o njima brinuli i na pravi način odgovorili zahtjevima koji su stavljeni pred njih – istakao je direktor medrese prof. Zuhdija Handanović.

Ovogodišnja generacija imala tri odjeljenja

Prozvani su svi učenici koji su došli pojedinačno do svojih razrednika i iskazali zahvalnost drugim roditeljima, a to su svakako njihovi razrednici. Ovogodišnja generacija je imala tri odjeljenja, a razrednici odjeljenja su bili prof. Nadija Topčagić, hafiz prof. Elmir Mehmedović i prof. Harun Pajić. Poklone su dobili učenici sa odličnim uspjehom, a posebno priznanje i poklone su dobili učenici generacije Nahla Bajrektarević i Emre Murgić.

Muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, obraćajući se na ovom skupu je istakao vrijednost postupanja po znanju, te pozvao maturante da njihovo daljnje školovanje bude usmjereno i prema Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, jer je potreba za kvalitetnim imamima i vjeroučiteljima i danas evidentna, kako u Muftijstvu bihaćkom tako i šire.

- Bez obzira čime ćete se u budućnosti baviti, budite sigurni da ćete biti uspješni ako vas budu krasila svojstva predanih, poštenih i strpljivih ljudi. Nema vjere onaj ko nije predan i usmjeren prema dragom Bogu i iskren prema ljudima. Neki mistici bi rekli da bi i čovjekovo mirovanje i njegovi pokreti trebali odražavati njegovu posvećenost dragom Bogu. Posao kojeg budete radili, nastojte da ga na najbolji način završite, upravo ovako kako ste danas okončali svoje školovanje u medresi. I molim vas da nastavite vaše školovanje na fakultetu, a ko bude imao snage i želje i više od toga, nadam se da nećete propustiti tu priliku. Emanet vjere ste ponijeli tada kada ste zakoračili prvi put u medresu. Taj emanet se ogleda u vašem govoru, djelu i načinu odijevanja. Što više budete učili i trudili se, znat ćete kako ćete postupiti ispravnije i bolje u različitim životnim okolnostima. Meleki, plemenita i nepogrešiva bića, prostiru svoja krila pred onim koji uči znajući da je to put koji vodi ka džennetu – istakao je muftija Kudić čestitajući učenicima, roditeljima, nastavnom osoblju i cijeloj zajednici na ovom današnjem danu.

Vrijednost funkcionalnog znanja

Prisutnima su se obratili i prigodne čestitke uputili gradonačelnik Cazina mr. Nermin Ogrešević i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

U svom obraćanju, hafiz dr. Mensur-ef. Malkić, izaslanik reisu-l-uleme i direktor Uprave za vjerske poslove i obrazovanje, je čestitao maturantima, njihovim roditeljima i cijeloj medresi i Islamskoj zajednici na još jednoj uspješnoj generaciji maturanata medrese u Cazinu, te je poseban fokus u svom govoru stavio na vrijednost funkcionalnog znanja i značaja istinske uleme za jedno društvo.

- Sa današnjom generacijom dobijamo svi, a posebno dobija Islamska zajednica. Čestitam našem cijenjenom muftiji bihaćkom hafizu Mehmed-ef. Kudiću, direktoru medrese i cijeloj Islamskoj zajednici, a posebno roditeljima koji su danas dočekali da vide plodove svoga truda i zalaganja za svoju djecu. Budite dobri ljudi, budite dobri muslimani i trudite se da budete radost očiju vaših roditelja i da budete ponos cijeloj zajednici. Vi ste do sada išli i nadam se da ćete i ubuduće ići putem nauke, koja bi vas trebala dovesti do takvaluka – bogobojaznosti i svijesti o Gospodaru. Naš voljeni poslanik Muhammed, a.s., nas je stalno podsjećao na važnosti bogobojaznosti. Znanje i bogobojaznost idu zajedno, jedan uz drugog, podižu naše stepene i čine smislenim naš trud. Suprotno od bogojaznosti su grijesi i poroci. Nemojte se odavati porocima i grijehu, jer grijeh i znanje ne mogu zajedno. Grijeh je jedan od glavnih prepreka za sticanje korisnog znanja. Naša istaknuta ulema nas je tome poučila i posebno naglašavala da je nauka i znanje svjetlost (nur) koja će biti uskraćena griješniku i onima koji idu putem neposlušnosti Gospodara – istakao je dr. Malkić.

Suze radosnice i ushićenje

Prisutni su uživali u odličnim izvedbama ilahija medresanskog hora na čelu sa prof. Nijazom Kovačevićem. Hafizi ove generacije su uzeli posebno učešće. Na početku programa odlomak iz Kur'ana je proučila hafiza Lamija Šahinović, dok je to na kraju programa učinio hafiz Ibrahim Tričić. Dovu na kraju je proučio hafiz Mirza Šiljdedić. Također, učenici generacije Nahla Bajrektarević i Emre Murgić su moderirali program akademije zajedno sa svojom kolegicom Emrom Ičanović.

Uslijedilo je čestitanje, suze radosnice i ushićenje, te brojni pozitivni komentari i pohvale na račun organizacije ove svečanosti upravi medrese i svima koji su u tome učestvovali.