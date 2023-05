Šta se dešavalo u Tuzli: Policiji prijavljeno da je Zildžić prebio poznatog kikboksera, on odgovara "sve se vidi na kamerama"

U prostorijama teretane "Flek" u Tuzli sinoć se odigrala prava drama. Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Salko Zildžić (SDA) navodno je udario mladog, talentiranog kikboksera Almina Hodžića (22).

Kao član reprezentacije BiH, Hodžić je više puta predstavljao našu državu na Evropskim i Svjetskim prvenstvima. On je prije 15-ak dana u Njemačkoj pobijedio Francuza u borbi za svjetsku titulu.



Iz MUP-a potvrđeno da je slučaj prijavljen

Portal "Avaza" je kontaktirao MUP TK, gdje su nam rekli da im je sinoć prijavljen slučaj.

- Prijavljeno nam je sinoć da je Salko Zildžić jednom udario Almina Hodžića. Hodžić je zatražio ljekarsku pomoć rečeno nam je iz policije.

Hodžić nam je rekao da nema komentara, te da se isključivo obratimo policiji.

Međutim, zastupnik SDA Salko Zildžić u razgovoru za portal "Avaza" negira navedene optužbe.

- Nemam tu šta puno komentirati. Znači Almin Hodžić je član našeg kluba, ja sam se kao trener na njega izgalamio zbog određenog nesportskog ponašanja na jednom od državnih prvenstava. On je to shvatio onako kako je shvatio. Izašao je iz svlačionice, 15 minuta je sjedio u teretani i nakon toga je otišao da me prijavi. Naravno da sam bio iziritiran tim načinom pozivanja iz MUP-a a ja u 23 sata dolazim davati izjavu za nešto što se nije desilo. Rekao sam da ode izvaditi ozljedni list, neka uredno prijavi, ako bude nešto ja ću doći dati izjavu na stvarne okolnosti, te glupe prijave me ne zanimaju.

Politička konotacija

Mislim već neko od toga pokušava napraviti neku drugu priču, koja nema veze s vezom. To vjerovatno dobija neku političku konotaciju i to je smiješna stvar na koju je pristao Almin, da bude dio nekih političkih intriga ali to je njemu na dušu - govori nam Zildžić.

Kako ističe, teretana je pokrivena video nadzorom.

- Ima jedna sreća, teretana je pod video nadzorom. Ja ću objaviti snimak gdje gospodin izlazi iz svlačionice i 15 minuta sjedi 10 metara od mene gdje treniram i kuca poruke i nakon toga odlazi da me prijavi. Da li se tako ponaša neko ko hoće da vas prijavi da ste ga udarili. Ako ste ga tukli prije 10 minuta, izađe, zapomaže, vrišti i ode direktno u Hitnu pomoć ili MUP. A ne nakon 15 minuta porukanja s nekim odlazi i da mene poslije pola sata ljudi zovu da dođem da dam izjavu. To je smiješna priča, neću ni komentirati to. Kada me ozbiljno pozovu, na ozbiljne okolnosti ja ću otići dati izjavu.

"Trebao me izazvati na meč"

Zildžić navodi da je Hodžić u njegov klub došao trenirati kao dijete.

- Pazite, to je dijete koje je meni došlo u klub kao mali, od kojeg smo mi napravili da bude i sprotista i sve. Sad što ne može da trpi neke stvari kad mu se kažu, da on nije taj nivo koji za sebe misli, pa to nije moj problem, to neka on rješava sam sa sobom. I šta je još smiješno, ja jedva čekam da ovo dođe gdje treba da dođe, pa da otvorimo ko je, gdje je, šta je. On je prije 10-15 dana imao profesionalni meč u Njemačkoj. Da vidim ko mu je izdao ozljedni list da je sinoć povrijeđen. Na osnovu čega. Oni misle da je neko ovdje tele, da će se on igrati tek tako. Pa nisam ja od jučer.

Zildžić je za kraj imao poruku za Hodžića.



- Pazite možda mi je krivo, možda je to htio, mogu ja njega istući to je najmanji problem. Pa barem kad hoće a bude zvijezda neka bude zvijezda kako treba. Trebao je izazvati trenera na meč, on je u treningu, ja nisam - zaključio je Zildžić u razgovoru za portal "Avaza".