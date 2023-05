Obilježen Dan policije Tuzlanskog kantona

Polaganjem vijenaca i cvijeća ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u Tuzli, a zatim svečanim defileom i obraćanjima u Živinicama, danas je obilježen 22. maj - Dan policije Tuzlanskog kantona.



Direktor Uprave policije MUP-a TK Dževad Korman kazao je da je u odnosu na prethodne godine nastavljen trend opremanja i ulaganja u policiju.

Nabavka vozila

Sve to traje godinu i po i s tim se nije stalo. Kroz poboljšanje materijalnog statusa, dalje to su opremanja kroz uniforme, nabavke vozila za svakodnevnu upotrebu, specijalističkih vozila i opreme. Do kraja imamo namjeru i nabavku balističke opreme koja nam je sada zastarjela, ali i niz drugih materijalno-tehničkih sredstava za opremanje policije - istakao je Korman.

Premijer TK Irfan Halilagić naglasio je da je Kantonalna vlada prepoznala značaj ulaganja u policijske strukture, a sve za dobrobit građana, odnosno bezbjednost građana i njihove imovine.

- Iz godine u godinu policijske strukture u TK postaju jače i organizovanije. To je rezultat njihovog truda i onih koji ih predvode, ali i procesa koji smo pokrenuli prošle godine s ciljem investiranja. U dvije godine obezbijedili smo rekordna sredstva i ove godine vidjet ćemo efekte ulaganja. Važna nam je sigurnost građana i njihove imovine. Prošle godine izdvojili smo 15 miliona KM, a u ovogodišnjem budžetu smo osigurali 10 miliona KM za Upravu policije MUP-a TK. Kada se sve procedure završe, vidjet ćemo efekte u drugoj polovini godine - kaže premijer Halilagić.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović smatra da je obaveza izvršne i zakonodavne vlasti ulaganje u sigurnosni sektor, jer je to vid prevencije, dok ministar unutrašnjih poslova TK Hajrudin Mehanović navodi šta će sve biti realizovano u narednom periodu.

Dva postupka

- U dijelu opremanja policije uglavnom smo završili posao, ostala je još nabavka naoružanja koja je ušla u drugu fazu. Naša policija, nakon rata, nije imala značajnije prostore u kojima rade i mi smo u ovoj godini odredili dva prioriteta, a to je nabavka zamljišta i projektovanja zgrade Policijske uprave Živinice i nabavka objekta zgrade Tužilaštva TK za potrebe Policijske uprave u Tuzli. To su dva postupka koja će u ovoj godini biti završena. Isto tako ovih dana postavljamo pametne kamere na području TK. Brojne izmjene zakona o policijskim službenicima utvrdit će Vlada TK i uputiti u parlamentarnu procerduru - kazao je on.

Dan policije Tuzlanskog kantona, 22. maj, obilježava se od 1997. godine, kada je te godine Skupština TK usvojila novi Zakon o unutrašnjim poslovima.