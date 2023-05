HDZ BiH otvorio pregovore s blokom u kojem su SDP, DF i NiP

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako smo pisali, danas su otpočeli prvi zvanični pregovori u vezi s formiranjem izvršne vlasti. Tako je HDZ BiH, kao glavni pregovarač s najviše osvojenih mandata u Skupštini HNK, ovaj proces otvorio s blokom koji predvodi SDP, a u kojem su predstavnici DF-a i NiP-a.



Čelnici kantonalnih odbora HDZ-a BiH i SDP-a, Stjepan Bošković i Arman Zalihić saglasni su u tome da bi Vlada HNK trebala biti preslika Federalne vlade i Vijeća ministara BiH.

Proces se privodi kraju

- Nakon razgovora uz kafu, koji duže traju, upriličen je i ovaj službeni dio i rekao bih da ovaj proces polako privodimo kraju. Postoje još neke stvari koje bismo trebali brusiti unutar jednog i drugog koalicijskog potencijala i vrlo blizu smo dogovora - rekao je Bošković novinarima nakon sastanka.

Iako bi, kazao je, bilo dobro da radi funkcioniranja i protočnosti izvršna vlast u HNK prati onu s viših nivoa, u HDZ-u BiH, naglasio je, ne isključuju ni SDA koja ima sedam zastupnika u Kantonalnoj skupštini, a ni DF, kao dio bloka sa SDP-om im više nije neprihvatljiv.

- Razgovore ćemo nastaviti do petka, kada ćemo vidjeti koji je to koalicijski potencijal koji će ići u formiranje nove Vlade. Mi moramo razmišljati šta je to za naš kanton najbolje i koji je to koalicijski potencijal koji moramo imati u potpori Vlade, jer, tražimo zajedničke stavove, a presedan je napravljen u ZDK i ne vidim razloga, ako bi se ostvarilo, da to bude i ovdje - pojasnio je Bošković.

HDZ sutra razgovara sa SDA

Zalihić je kazao kako SDP u HNK ima dobre odnose s DF-om te da zajedno s NiP-om i dva HDZ-a imaju dvotrećinsku većinu za imenovanje Vlade HNK.

- Kad je riječ o SDP-u, imamo jasne partnere, to su DF i NiP, a sa SDA nismo zvanično razgovarali, i to bi bilo neozbiljno - rekao je on te potvrdio da, o tom pitanju, nije bilo uvjetovanja od HDZ-a .

- Saglasili smo se da trebamo novu Vladu i rješavati nagomilane probleme u Kantonu - dodao je Zalihić.

Nakon ove runde razgovora, sutra će predstavnici KO HDZ-a BiH održati sastanak s predstavnicima KO SDA HNK.