Da li prijeti raskol unutar opozicije u RS-u: Vukanović poručio Trivić da je izdala principe za koje se borila

Nakon poraza u borbi za mjesto predsjednika RS problemi unutar opozicije u ovom entitetu su počeli da se nizaju.



Prvo je poražena kandidatkinja Jelena Trivić, tada članica PDP-a, optužila svog stranačkog kolegu i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića da je radio protiv nje. Tada je postavila stranačkom vodstvu ultimatum da se opredijeli za jedno od njih dvoje. Kako nije bilo reakcije vrha stranke ona se odlučila za pravljenje svoje stranke.

U početku nije bilo optuživanja među strankama opozicije, ali kako je Narodni front počeo da jača i uzima poslanike i odbornike iz drugih stranaka to se promijenilo. Kulminiralo je kada je jedan dan prije prve Skupštine Narodnog fronta Jelena Trivić objavila da je dotadašnji funkcioner SDS-a Aleksandar Trninić pristupio njenoj stranci, a pogotovo iz razloga jer je v.d. predsjednika SDS-a Milan Miličević pozvan na tu istu Skupštinu. On je tada kazao da je ranije mnoge stvari prešutio, ali da ovo nije mogao te uputio žestoke kritike na račun Jelene Trivić.

Narušeni odnosi

Iako je u početku pružao podršku Jeleni Trivić, lider Liste Za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović je promijenio to mišljenje. On je za portal „Avaza“ rekao da Jelena Trivić izdala principe za koje se borila. Upitan da li su narušeni odnosi unutar opozicije u RS-u, on je kazao:

- Bio bih licemjer kada bih rekao da nisu. Ona energija koja je bila prisutna, pogotovo odmah nakon izbora se razbila, žao mi je što je do toga došlo, ali imamo godinu i po vremena do izbora, pa ima vremena da se stvari promijene. Najgore je što će ovi sukobi unutar opozicije i odstupanje nekih ljudi koji su bili na vrhu opozicije zbog nekih svojih principa, morala i stavova, razočarati ljude i izazvati apatiju. To je jedino čega me strah.

Kako ističe on nije pozvan na prvu Skupštinu Narodnog fronta.

- Gospođa Trivić je navodno slala neki mail, ali na adresu koju mi ne koristimo. Gospođi Trivić je dobro poznat moj broj telefona i da je htjela da me pozove mogla me lično pozvati ili bilo ko drugi da me pozove. S druge strane, javno sam rekao da ne bih išao zbog onih ljudi koje sam ja odbacio upravo zato što su povukli posmatrače i omogućili krađu izbora u Zvorniku, mimo moje volje i napravili veliku štetu i Jeleni Trivić i svima nama, a sada je ona te ljude prigrlila u prvi plan i naravno da ne bih mogao biti u istoj prostoriji sa tim ljudima. Ključna stvar je i da je Jelena Trivić odstupila od svojih principa koje dugo zagovarala, kao što je to da se ne treba uzimati papke, a sada ona kupi i iz US-a i DNS-a – istakao je Vukanović za portal „Avaza“.

Svaki bira svoj put

Dodaje i to da je razočaran, kao i većina ljudi, a da se pojavio na Skupštini to bi značilo da on podržava takav princip rada.

- Kada je krenula u tu priču mislio sam da će biti to sve na zdravim osnovama, a sada je očigledno da nije, ali svako bira svoj put – poručio je Vukanović za „Avaz“.

U prvom planu na jučerašnjoj Skupštini Narodnog fronta bio je i Srđan Rankić, donedavni načelnik Bratunca, kojeg na nedavnim prijevremenim izborima Lista Za pravdu i red nije podržala, iako ga je ostatak opozicije podržavao.

- Taj čovjek je tajkun, koji je zloupotrebama, kriminalom i politikom to stekao. Promijenio je pet stranaka, ja sam snimao i njegove vile. Kada je bilo pitanje podrške jedini iz opozicije sam koji ga nisam podržao. Meni je drago da je ovo iznijelo stvari na čistinu, najbitnije je da su ova kriza i odlazak na Vučićev skup pokazali da smo jedini principijelni i dosljedni, ali i da smo slobodni i da ne zavisimo ni od jednog centra moći te se nadam da će narod to znati da prepozna i cijeni – rekao je Vukanović za „Avaz“.

Kako dalje?

Iako je do lokalnih izbora ostalo puno vremena prilično je jasno da opozicija potpuno razjedinjena će se teško suprotstaviti SNSD-u. On je pojasnio za „Avaz“ šta je njegov plan za sredine gdje njegova Lista Za pravdu i red ima velik utjecaj.

- Mi ćemo u Trebinju voditi glavnu riječ. Mislim da ćemo sa SDS-om i PDP-om imati korektan odnos i nadam se da ćemo napokon dobiti negdje priliku da pokažemo svoje znanje i imat ćemo vrhunce intelektualce za kandidate. Važno mi je da smo mi bili i treći politički subjekat u Banjoj Luci, a nakon raskola u PDP-u između Trivić i Stanivukovića i ove simbioze, vjerujem da smo već druga po znazi politička partija u ovom gradu. Imamo veliku odgovornost prema Banjalučanima da nađemo neku nestranačku ličnost koja bi mogla biti kandidat i okupiti sve, jer Draško Stanivuković nema podršku, a nakon svih ovih događanja bojim se da ni Jelena Trivić neće moći nikog da okupi – zaključio je Vukanović za portal „Avaza“.