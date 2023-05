U Bosni vedro s pljuskovima, u Hercegovini sunčano

U Bosni se danas očekuje djelimično vedro sa pljuskovima i slabom grmljavinom.

U Hercegovini će preovladavati sunčano uz umjerenu naoblaku. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa slabom grmljavinom na sjeveru, jugu i jugoistoku Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23°C, na jugu zemlje od 25 do 28°C.

U Sarajevu djelimično vedro. Sredinom dana su mogući prolazni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C.