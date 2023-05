Mladi inovatori sa tri projekta predstavljaju BiH na Olimpijadi genijalaca u Njujorku

Učenici drugog razreda srednje škole „Richmond Park School“ u Bihaću Hadžera Đug i Daris Filović će svoj projekt „Free Central Heating“ (Besplatno centralno grijanje) predstaviti na Olimpijadi genijalaca, koja se održava 12. juna ove godine na Rochester institutu za tehnologiju u New Yorku.

Također, na Olimpijadi genijalaca u New Yorku, u kojoj učestvuje više od 80 država svijeta, iz Bosne i Hercegovine će biti predstavljena još dva projekta: „Cow tank“, autori su učenici Emil Hadžić i Arman Dervić, i "Green match“ učenica Eme Ćoralić i Ajne Pečenković.

Naime, Hadžera i Daris su u februaru ove godine učestvovali na Bosanskoj naučnoj olimpijadi (BOSEPO), te su u kategoriji Engeenering i IT predstavili projekt „Besplatno centralno grijanje“ i osvojili glavnu nagradu Grand gold BOSEPO.

Priznanje se dodjeljuje najboljima od najboljih, odnosno, od četiri projekta koji su dobili zlatne medalje, bira se najbolji.

Kao dobitnici Grand gold BOSEPO medalje, Hadžera i Daris ispunili su kriterij da projekt predstave uime BiH na svjetskoj Olimpijadi genijalaca (Genius olympiade) koja se održava 12. juna 2023. godine u Sjedinjenim američkim državama, na Rochester institutu za tehnologiju u New Yorku.

Njihov projekt je zasnovan na pretvorbi različitih vrsta energija, počevši od solarne preko električne, kinetičke i elektromagnetske, u toplotnu energiju.

Zamisao, koja potiče još od ranih radova Nikole Tesle, a nikada nije uspješno realizovana, je, kako je Filović kazao, da se iskoristi ogromni i nedovoljno iskorišteni potencijal prirodnog magnetizma, nalazi se u osnovi i njihovog projekta.

Ideju su predočili njegovom ocu, koji je inženjer elektrotehnike, i on im je sugerisao kako bi to mogli uraditi. Njihov mentor, profesor Esad Zlatić je radio sa njima te su tako usavršili izum.

- Mi smo pokazali i dokazali i teoretski i praktično, kroz naš prototip, da je moguće izgraditi sistem centralnog grijanja koji bi koristio potpuno besplatnu energiju kojom smo okruženi, a do sada niko to nije praktično iskoristio. Ono što je Tesla pokušavao, mi smo uspjeli dokazati i pokazati. Ponosni smo na to – kazao je Filović u izjavi za Fenu.

Projekt „Besplatno centralno grijanje“ je došao u trenutku kada se BiH, ali i čitav svijet suočava sa energetskom krizom, poskupljenjem električne energije, plina, peleta... Već je izazvao veliku zainteresovanost javnosti. Zato će ga zaštiti, patentirati.

- Očekujemu da projekt 'Besplatno centralno grijanje' na Olimpijadi genejalaca u New Yorku bude prihvaćen, jer već postoji interesovanje za njega. Mi ćemo iskoristiti priliku i naš projekt, našu školu i Bosnu i Hercegovinu predstaviti svijetu – rekla je Hadžera Đug.

Projekt „Cow tenk“ je ekstrakcija metana iz organskih otpada u cilju proizvodnje toplotne i električne energije.

Projekt „Green match“ koristi fitoplankton, odnosno, jednoćelijske alge u svrhu pravljenja peleta. S obzirom da se za proizvodnju peleta puno sječe šuma, učenici su otkrili, da koristieći bioćelijske alge u svojim bioreaktorima koje su oni napravili, a to su prozirne cijevi kroz koje prolezi sunčeva svjetlost te alge rastu jako brzo, imaju neograničen izvor sirovine za pravljenje izuzetno kvalitetnog bio peleta. Svakog mjeseca se mogu proizvesti tone peleta iz jednog dijela reaktora.

Njihov mentor profesor Esad Zlatić očekuje da će sa takmičenja u BiH donijeti zlatne medalje.

- Olimpijade, takmičenja, u kojima se BiH takmiči sa 80 drugih država u svijetu, znače promociju države BiH i njene kulture. Prezentacija naučnog projekta potvrdit će da se naša država, Bosna i Hercegovina, može takmičiti i sa najrazvijenijim državama svijeta kada je u pitanju mladost, inteligencija i naučno-istraživački rad i naučni duh – istakao je Zlatić u razgovoru za Fenu.

Naši mladi genijalci sa profesorom Zlatićem u New York putuju 11.juna, gdje ostaju do 23.juna. Američka ambasada u BiH im je odobrila vize, ali za put i boravak još uvijek im je potrebna podrška. Od donatora su prikupili dio sredstava, a najviše su im pomogli Grad Bihać, Grad Cazin i Općina Sanski Most.

Potrebno im je još sredstava za boravak u Americi, a oni očekuju pomoć od Vlade Federacije BiH, ali i pomoć kantonalnih vlada, kao i pomoć donatora. Nadaju da će uspjeti i u tome, te izuzetno dobre projekte predstaviti svijetu.