Ademir Spahić za "Avaz" o nesreći na Marindvoru: Ugašen je mladi cvijet, doktorica koja je bila na početku svoje karijere

Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ademir Spahić za portal „Avaza“ je izjavio da je užasnutom tragedijom koja se dogodila sinoć u centru Sarajeva prilikom čega je poginula mlada doktorica Azra Spahić (1998), dok su druge dvije osobe povrijeđene.

- Očito nam dva mlada cvijeta Selma i Edita nisu dovoljna opemena bila da se pozabavimo užasnom bezbjedonosnom situacijom u saobraćaju, da nadležne instance permanentno rade na riješavanju problema. Očito je sve to stavljeno u neki drugi plan ako ga uopšte i imamo. Ova užasna tragedija koja se desila, gdje je ugašen još jedan mladi cvijet, doktorica koja je bila na početku svoje karijere, koja se svim svojim bićem stavila na raspolaganje da radi najhumaniji poziv na svijetu, ugašen je od strane ne mogu nazvati čovjeka jer on to za mene nije u alkoholiziranom stanju sa divljanjem, brzinom, silom koju je vjerovatno stekao kroz faze razvoja – rekao je Spahić

Dodao je da kao roditelj, zdravstveni radnik i Predsjednik Upravnog odbora JUDZKS, u njegovo lično ime i u ime Ustanove, upućuje iskreno saučešće porodici uvažene kolegice.

Ovo je nedoknadiv gubitak za sviju nas – poručio je Spahić za portal „Avaza“.

Podsjetimo, vozač Armin Berberović (1996.) iz općine Stari Grad, sinoć je u 23:30 sati usmrtio automobilom marke mercedes pješakinju inicijala S.A. (1998.) i nanio tjelesne povrede dvije osobe inicijala S.A. (1997.) i S.E. (2002.), saznaje portal „Avaza“.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća desila se sinoć u naselju Marindvor kada je vozač automobilom naletio na pješake.

