Arijana Memić: Danas ću otići na protest za Azru Spahić

Arijana Memić, sestra ubijenog Dženana Memića izjavila je da će se danas odazvati i otići na protest za Azru Spahić, koja je poginula tokom saobraćajne nesreće koja se desila u petak.

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

- Danas ću se odazvati i otići na protest za Azru Spahić. Kada vas pozove neko kome je učinjena neka nepravda da dođete na protest, onda je jedino ispravno da to i učinite. To je vrlo važno.

Obavijestite rodbinu, prijatelje, kolege, da ćete ići i pozovite usput i njih. I to je vrlo važno.

Da nismo održali preko 20 protesta, Ljubo bi dobio godinu-dvije, možda tri, do sada bi vec izašao, a ubice Dženana Memića i njihovi pomagači bi jednostavno nastavili mirno živjeti. Mi imamo presude, imamo postupak u toku, imamo istragu u toku. To je naša zasluga. I doći ćemo i do ubica, ako Bog da.

Sada imamo ponovo situaciju koja se kosi sa logikom i zdravim ljudskim razumom. Informacije koje su javnosti sada već poznate, su zaista zabrinjavajuće i opet ukazuju na to da sistem ne radi kako treba.

Riječ je o preko 2.000 KM kazni koje je vozač prije smrtonosnog udesa imao.

Dvije hiljade kazni!

Postavlja se čitav niz pitanja i nejasno je i u čijem je vlasništvu vozilo, obzirom da privedeni nije vlasnik istog.

Da li je vlasnik barem ispitan, da li je znao da dotični nema važeću vozačku dozvolu?

Nejasna su pitanja da ukoliko postoji 2000 KM kazni, šta je policija radila?

Kako je došlo do nagomilavanja kazni?