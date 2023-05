Miletić: Izetbegović je sklonjen, sljedeći su Dodik i Čović, Lagumdžija je štitio osobe koje su imale veze s kriminalom

Zastupnik Za nove generacije u državnom parlamentu, Zlatko Miletić tokom gostovanja na Face TV kazao je kako je istraga protiv Milorada Dodika otvorena.

- Kako su „sklonili“ Izetbegovića, tako će i Dodika i Čovića! Idu jedan po jedan! Šmit (Schmidt) govori o radikalizaciji Bošnjaka! Bošnjaci, ne nasjedajte na tu priču! Ko god se obogatio na račun naroda, bio Srbin, Hrvat ili Bošnjak, mora biti iza rešetaka! Nema organizovanog kriminala bez učešća vlasti! Ako vas niko ne procesuira, znači da vas neko štiti! To vidimo na slučaju Dženana Memića! Ima tu i trgovine uslugama i interesima! To je poput sklapanja mozaika! Niko nije zaštićen! SDA advokati imaju klijenta koji je osamnaest miliona dolara uplatio Osami bin Ladenu! To je jedini slučaj u jugoistočnoj Evropi! Njega štiti sistem! Bilo je slučajeva humanitarne pomoći u iznosu od pedeset miliona dolara, a koje je sedmero osoba podijelilo između sebe! Bilo je 250 miliona, ali to nismo mogli dokazati! Moram upozoriti advokate SDA da je to, po Kaznenom zakonu, ratni zločin! Ne zloupotreba položaja, već ratni zločin! Sve je predato Tužilaštvu – izjavio je Miletić.

Dodao je da je radio na slučaju u kojem su nestale dragocjenosti u vrijednosti oko četrdeset hiljada švicarskih franaka: skupocjena slika po tržišnoj vrijednosti od nekoliko miliona dolara i skup nakit!

- Četiri osobe smo dokumentovali! Znamo ko je osoba koja je uklonila videonadzor iz Bošnjačkog instituta! Među tim osobama je Zlatko Lagumdžija! Odjednom je neko nasilu prekinuo tu istragu! Taj slučaj dovodim u vezu sa aferom “Reket”! S Lagumdžijom sam sarađivao dvije-tri godine! Počeo je štititi osobe koje su imale veze s kriminalom! Odnos smo potpuno prekinuli! Komšić me je natjerao da se pomirim s njim! Odjeljenje za privredni i organizovani kriminal je skroz ukinut! Ilegalno su mi okrenuli život naopačke! Hvatali su se za najsitnije stvari da mi smjeste! Nisu uspjeli – rekao je Miletić.

Dodaje da je imao uspješnu saradnju s Bećirovićem!

- Iznenadio me njegov prijedlog za Lagumdžiju! Ne može Dodik vrijeđati žrtve na Markalama, žrtve genocida u Srebrenici, a da mi na to šutimo! U februaru sam Dodika prijavio dvaput! Šest puta ukupno sam ga prijavio za rušenje integriteta BiH! Čovjek je crtao granice i kartu BiH! Neki iz Trojke mu se ne žele zamjerati! Ucjenjuje predstavnike vlasti iz FBiH! Dodik je jedini službenik koji je otišao Putinu na noge i odlikovao ga! Dodik je predstavnik njihove koalicije! Svi šute na to! Visoki predstavnik nedemokratski postavio Vladu! Mjesec dana se ne sastaje Zastupnički dom FBiH! Bit će jako teško ovo pomjeriti s mrtve tačke! Trojka je upala u zagrljaj HDZ-a! Kad se zagrliš s “ovim nacionalnim strankama” – gotov si! Kao sa SDA! Budžet nije povećan za 240 miliona, već za 400! Sve te pare su otišle u pravcu gdje su dužni! Dužni su silne pare! Za 430 miliona su povećana sredstva kada je u pitanju vanjski dug BiH! To su raspodijelili na tri dijela! Jedan dio je dobio Dodik! Čist račun – duga ljubav! Zašto kriju taj podatak? Ne vjerujem previše u ovu priču! Davao sam izjave u Tužiteljštvu protiv Dodika! To znači da je istraga otvorena! Kako su “sklonili” Izetbegovića, tako će i Dodika i Čovića! Lideri nacionalnih partija će biti sklonjeni, na ovaj ili na onaj način! Jedan po jedan! Bit će napravljen prostor za novu političku atmosferu u BiH – rekao je Miletić.

Šmit govori o radikalizaciji Bošnjaka! Bošnjaci, ne nasjedajte na tu priču! Bitna je pravda! Kad popada dio kriminalaca, sve će krenuti nabolje, dodao je Miletić.