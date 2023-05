The Bosnia Times: Bakir moli Iliju Cvitanovića da ne smijeni Sebiju, dok ona prazni račun KCUS-a!

Ono što svi odavno u Bosni znaju, a u SDA ne smiju ni da šapuću, Bakir potvrđuje novom samoponižavajućom akcijom spašavanja supruge, istovremeno i visoke (najviše) dužnosnice SDA – dr. Sebije Izetbegović. Pouzdan izvor iz Vlade FBiH (ime poznato Redakciji) potvrdio je da je Bakir Izetbegović prije dva dana pozivao Iliju Cvitanovića, predsjednika HDZ 1990 i molio ga da preko novog ministra zdravstva FBiH dr. Nediljka Rimca (HDZ 1990) isposluje ostanak Sebije Izetbegović na čelu KCUS-a, piše thebosniatimes.ba.

Sve za Sebiju

Poznajući Bakira, koji je za politički i direktorski opstanak svoje supruge dosad bio spreman urnisati i vlastitu stranku, i najbliže saradnike, i državu, on bi za ovu uslugu zauzvrat bio spreman dati šta god mu se zatraži. Drugo je pitanje šta još Bakir Izetbegović bilo kome može dati…osim punog kofera. Ne ulazeći u posebnu osjetljivost predsjednika SDA na svoju suprugu, mora se primjetiti da taj njegov odnos odavno remeti dosta toga, bitno utiče na klimu i raslojavanje u SDA (sad je i za to optužio strance), a njen opstanak na KCUS-u bio je cijena niza ustupaka SDA prema HDZ-u na štetu Bošnjaka i države.

Poznato je da je direktoricu Sebiju Izetbegović na poziciji u godinama mandata Vlade Fadila Novalića štitio pokojni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić i da je to HDZ BiH od Bakira maksimalno naplaćivao. Osim toga, u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH predsjedavajući Mirsad Zaimović nije dozvoljavao ni da se otvori rasprava o stanju na KCUS-u i njenoj smjeni, iako je to opozicija više puta tražila.

Sada kada su se političke okolnosti promijenile i kad je dr. Izetbegović izgubila i naučne, i stručne, i pravne reference da bude generalna direktorica KCUS-a te su joj dani, sad već nezakonitog upravljanja KCUS-om na izmaku, Bakir u svom stilu pokušava akciju političkog uticaja iz sjene, ne mareći za tiho gunđanje prvih do sebe kojima je (cit.). „…Sebije već puna kapa.“ Sada to već izgleda kao očajnička akcija tragikomičnog lidera kojemu se još jedino ne može prigovoriti za neizmjernu ljubav prema ženi „…koju svako jutro poselami kao muž…“ kako je to znao reći.

Teško je vjerovati da bi nova Vlada FBiH pod vodstvom Nermina Nikšića (SDP) i sam premijer odustali od strateškog plana kvalitativnih promjena u koje spada i prioritet – novi menadžment i oporavak KCUS-a. Također, bilo bi i sasvim kontraproduktivno i politički nelogično da HDZ 1990, koji je u Vladu ušao nakon ispadanja SBiH i NES-a, sada koketira sa SDA i Izetbegovićem i to u tako bizarnoj operaciji kakva je – spašavanje „sultanije“ na direktorskoj poziciji, a nakon što je kompletna ekipa (Trojka i HDZ BiH) već otkačila Bakira po svim osnovama! Bilo bi to vrlo kompromitirajuće i za Vladu, premijera Nikšića, SDP, HDZ, NiP, NS… i suvišna blamaža u očima njihovih birača.

Uostalom, novi menadžment KCUS-a već je spreman da uđe i počne hitnu rekonstrukciju po svim osnovama. Poznato je da će novi menadžment nastupiti sa strategijom otkaza, smjena, poništenja sumnjivih ugovora te afirmacije i postavljanja na rukovodna mjesta stručnih kadrova. Vrata će biti otvorena svim otjeranim specijalistima, medicinskim sestrama i novom osoblju kako bi se KCUS kadrovski što prije konsolidirao u korist pacijenata.

Operacija pražnjenja računa KCUS-a

Postoji i drugi razlog insistiranja na što dužem opstanku dr. Izetbegović na čelu KCUS-a. Naime, upravo je u toku operacija ubrzanog pražnjenja računa KCUS-a! Već zbog toga hitna smjena generalne direktorice KCUS-a i njenog menadžmenta morao bi biti prioritet Vlade FBiH, a inspekcije i istražni organi (finansijske struke) trebali bi odmah prekinuti operaciju koja se upravo odvija. Naime, posljednjih sedmica dr. Izetbegović, koristeći neshvatljivu inertnost nove vlasti, nastoji što prije sklopiti ugovore sa privilegiranim dobavljačima i račun KCUS-a oguliti do posljednje marke.

Najveće stavke na koje dr. Izetbegović namjerava potrošiti novac odnose se na skupu medicinsku opremu, za koju joj se nije žurilo proteklih godina mandata, iako su pacijenti često trpili zbog kvarova dotrajalih uređaja. Konkretno, u planu je nabavka PETCT aparata, linearnog akceleratora…itd. čije su cijene u milionskim iznosima! To je svakako trebalo odavno kupiti pa je simptomatično zašto se nabavljaju baš sada i ubrzano. Razlog je vjerovatno to što na računu KCUS-a trenutno ima 70 miliona KM! I menadžment to želi potrošiti prema svojim odlukama i dogovorima sa dobavljačima. Odakle toliki novac na računu KCUS-a ?

Bivši premijer FBiH Fadil Novalić je prošle godine, uoči samih izbora (!), vrlo upitnim odlukama dodijelio KCUS-u 10 miliona KM s tim da se i u naredne dvije godine dostavi po još 10 – ukupno 30 milona KM, namjenski za gradnju. Očigledno je dr. Izetbegović mislila da će na čelu KCUS-a ostati do kraja mandata ili čak do penzije i da će te milione trošiti polako i planski. No, kako je njena akademska, a time i funkcionerska nekompetentnost razotkrivena, ta će karijera biti završena prije nego je očekivala. Ali, novce KCUS-a ne namjerava ostaviti nasljednicima na raspolaganje.

Od doktora pravi građevince !

Velika stavka potrošnje su iznenada obnovljeni građevinski radovi na zgradi DIP-a i CMB-a, taj je posao godinama bio zapostavljen. Istovremeno, dr. Izetbegović je proteklih godina naredila rušenje objekata sa 7500 m2 bolničkog prostora i asfaltiranje zelenih površina da bi se napravio komercijalni parking! Formiranje komisije za izbor građevinskih izvođača za DIP i CMB je posebna priča.

Naime, ta komisija broji sedam članova. Osim inžinjera, pravnika i voditeljice Tehničkog sektora u nju su imenovana i dva doktora (direktori disciplina prof.dr. Džubur i prof.dr. Granov). To je presedan, jer nikad dosad profesori Medicinskog fakulteta nisu odlučivali o građevinskim poslovima o kojima pojma nemaju, ali je očito kucnuo čas da se lojalnost direktorici pokaže glasanjem ZA „najpovoljnijeg izvođača“.

Prema pouzdanim informacijama, tokom komisijskog rada dva inžinjera su uočili neke nepravilnosti te su odlučili izuzeti svoje mišljenje, ukoliko bi ostali preglasavanjem odlučili potpisati ugovor u vrijednosti – 30 miliona maraka! To je pokolebalo i pomenute doktore, jer je postalo jasno da se radi o „navlačenju“ u nelegalnu odluku na koju bi i oni trebali staviti svoj potpis. Radi se o već viđenoj taktici Sebije Izetbegović koja za sve svoje marifetluke traži žrtvu koja će nešto potpisati i time postati odgovorna (npr. v.d. osobu koja je mijenja u odsustvu, 10 pedijatara koji potpišu da „neće liječiti dijete“ i sl.). Njenog potpisa nema kada SIPA počne češljati papire.

Naravno, čitavu operaciju sa bolovanja (!?) vodi Muvedeta Butmir – Čedić, direktorica nemedicinskih disciplina i desna ruka Sebije Izetbegović za finansijske „operacije“. Inače, njen suprug Šaćir Čedić, vlasnik caffea „Vatra“ nedavno je osuđen na godinu dana zatvora i oduzimanje 457.739 KM nezakonito stečenih utajom poreza u aferi „Dupli klik“. U ekipu se nastoji instalirati Amra Karić, osoba od povjerenja dr.Izetbegović tokom cijelog mandata, i to na mjesto šefa fakturne službe, iako je trenutno u Službi plana i analize. Zatim, referentici nabavke Edini Gujić, uposlenici koja treba ići u penziju, pokušava se produžiti ugovor o radu kako bi se završile nabavke opreme itd.

Krivična prijava protiv Dr. Kapetanovića

Istovremeno se odvija i rješavanje statusa kadrova lojalnih odlazećem menadžmentu t.j. „Sebijinim ljudima“ tako što se sa odabranima potpisuju ugovori o vršenju šefovskih i bitnih poslova na 4 godine. Kako bi ih novi menadžment teže smijenio.

Međutim, ti kadrovski ugovori, a to će vjerovatno biti sudbina i ugovora o sumnjivim javnim nabavkama (ako se potpišu), imaće pravni nedostatak jer ih potpisuje generalna direktorica koja već više od mjesec dana nema uslova za tu funkciju t.j. obavlja je protuzakonito. Tako će i svi akti koje potpiše biti – pravno ništavni. I samo držanje dr. Sebije Izetbegović na mjestu direktorice je krivično djelo Upravnog odbora KCUS-a za šta je već krivično prijavljen primarijus dr. Jasmin Kapetanović, predsjednik UO.

Nakon što je Senat UNSA u aprilu poništio zvanje magistra i doktora nauka dr. Sebiji Izetbegović, a Medicinski fakultet je otpustio kao redovnog profesora i predavača, ona je ostala i bez uslova za direktorsku poziciju. Lejla Brčić, članica UO (iz KS) je tražila da se na sjednici raspravlja o razrješenju dr. Izetbegović, ali je to dr. Kapetanović dva puta skinuo s dnevnog reda. Uslijedila je krivična prijava u čijem obrazloženju se navodi:

„…da je dana 25.04.2023. godine održana je sjednica Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu gdje je Lejla Brčić, članica ovog odbora, predložila tačku dnevnog reda koja je podrazumijevala diskusiju i smjenu Sebije Izetbegović, direktorice KCUS, a zbog gubitka nastavnog zvanja čime je ista izgubila uvjete za obnašanje ove funkcije. Predsjednik Upravnog odbora Jasmin Kapetanović je kazao na sjednici da nisu ispunjeni uvjeti za raspravu o ostanku Sebije Izetbegović na čelu KCUS-a, iako je znao da je Sebija Izetbegović ostala bez zvanja magistra i redovnog profesora, što su uvjeti da neko bude direktor KCUS-a.“

Vlada FBiH na ispitu

Inače, prim.dr. Kapetanović je suvlasnik Apoteke „Dina“ u koju su se sa KCUS-a pacijenti često slali da kupe lijekove koje KCUS nije imao. I baš Upravni odbor je slaba tačka čitave finansijske operacije, jer bi dr Kapetanović morao sazvati sjednicu UO kako bi legalizirao planirane javne nabavke. A bude li sjednice, Lejla Brčić će ponovo tražiti smjenu direktorice i sada već nema nikakvog pravnog osnova da predsjednik UO to odbije i time potvrdi već prijavljeno krivično djelo. No, ne treba se iznenaditi ako UO održi npr. hitnu telefonsku sjednicu… eto baš kad je Brčić nedostupna… ili nekoj sličnoj „čarlami“.

Ovdje je očigledno da je akcija tužilaštva i SIPA-e neophodna kako bi se dramatični raspad KCUS-a zaustavio. Prva prilika za početak „reanimacije“ Kliničkog centra jesu naredne sjednice Vlade FBiH na čijem dnevnom redu se konačno treba naći smjena od SDA strogo kontroliranog Upravnog odbora i menadžmenta. A i da se provjeri koliko danas mogu biti efikasni telefonski pozivi Bakira Izetbegovića i koliko je čvrst dogovor koalicionih partnera na čelu FBiH, navodi se u analizi Bosnia Timesa.