Reditelj Ademir Kenović za "Avaz": Stavio bih i ježeve na ulice, samo da nam djeca ne ginu

Uvaženi bh. reditelj Ademir Kenović u nedjelju je prisustvovao okupljanju građana na mjestu gdje je poginula mlada doktorica Azra Spahić.



- Izražavam saučešće porodici poginule djevojke Azre Spahić i jako želim da dvije povrijeđene djevojke budu bolje - poručio je Kenović u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Žešće mjere

Zbog divljačke vožnje Armina Berberovića pod utjecajem alkohola Spahić je na licu mjesta preminula. A skoro svi je oplakuju, čak i oni koji je nisu poznavali.

- Ne radi se ovdje ni o Sarajevu, ni o meni, ni uskom krugu ljudi, to je mnogo šire. Vlada vanredno stanje. Nije vrijeme za prefinjene aktivnosti. Stvari se moraju rješavati odmah, i to ne na redovan način na koji ukazuju svi mogući postojeći zakoni. Ovo kao da je ratno stanje i mora se direktno, jasno i momentalno presjeći ono što već duže vremena traje. To bi bila moja poruka svima koji vode ovu državu - kazao je Kenović ogorčeno.

Smatra da su besmisleni zakoni poput toga da vozači mogu neplatiti neku kaznu, pa opet za isti prekršaj dobiti novu kaznu.

- Moraju završiti u zatvoru, moraju biti žešće mjere za ovo stanje koje je, kao što sam rekao, vanredno, stanje koje zahtjeva vanredno djelovanje, a ne da se redovnim, dugoročnim analizama, vještačkim premazivanjima napravi isto. Ljut sam, kao i svi ostali. Znam da se ovo svakoga tiče i znamo da nisu samo krivci oni koji to počine nego i svi oni koji im to omoguće. Počevši od okoline, rodbine, prijatelja, roditelja, do onih koji ne djeluju direktno, jasno, kao što narod misli da trebaju. To su oni koji su ovakve ljude i ovakvu situaciju stvorili - rekao je Kenović.

Nevini ljudi

Dodao je da se svaki mogući element, u svrhu zaštite građana, u ovom slučaju pješaka, treba i mora iskoristiti, od kamera, semafora, radara, do ležećih policajaca.

- Vanredno je stanje, ponavljam, ne može neko govoriti zašto bismo stavili ovo ili ono. Sve treba rigorozno upotrijebiti. Ja bih stavio ježeve na ulice da ne bi nevini ljudi i djeca ginuli, a kamoli ležeće policajce. Šta me briga za to može li se na vrijeme stići ili ne - istakao je Kenović.

Dodao je da je nekažnjavanje omogućavanje ludarija.

- Kada se drastično poveća kazna za nepropisno parkiranje, što zdušno podržavam, neka se tri puta drastičnije pojača u vezi sa sigurnošću ljudi na cesti - poručio je Kenović.