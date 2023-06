Profesorica Nevenka Tromp za "Avaz": Genocid se nije mogao planirati u Banjoj Luci i Palama

U ovom trenutku potrebno je osloboditi se euforije i detaljno analizirati kompletno obrazloženje jučer izrečene presude u predmetu protiv visokih oficira SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića.

Ovo je za „Avaz“ izjavila dr. Nevenka Tromp, profesorica na Univerzitetu u Amsterdamu i bivša istražiteljica MKSJ, koja nestrpljivo čeka da pročita kompletnu presudu. Tada će biti poznat i konačan odgovor na pitanje postoji li osnov za obnovu postupka BiH protiv Srbije.



Srebrenica i Trnovo

- Sve počinje i završava na tome da li je u njihovoj optužnici bilo genocida. Da je Srebrenica bila povezana s Trnovom, da je u optužnici bilo to da su bar potpomagali ili učestvovali u konspiraciji da se izvrši genocid, to bi bila razlika kao dan i noć. Zašto Tužilaštvo nikad nije imalo genocid u optužnici, zašto Srebrenicu nisu ni spomenuli u optužnici nego Trnovo zbog šokantnog videa nasilja kojeg su počinili Škorpioni, a koji su tada bili upravo pod komandom SDB-a Srbije i Stanišića?! Tribunal konzekventno na neki način brani interese Srbije što se tiče direktne povezanosti s genocidom. Dakle, ne radi se o umiješanosti u genocid. Genocid se nije mogao planirati u Banjoj Luci i Palama. Genocid se planira prije 1990. godine, jer to je komplicirani politički, vojni i tehnički poduhvat. Tu se radi o genocidnoj namjeri od početka rata u Hrvatskoj pa nadalje – pojašnjava Tromp.

Dodaje da je presuda Stanišiću i Simatoviću neka vrsta kompromisa, da se zadovolje i žrtve i da se kaže da, ipak, ima udruženog zločinačkog poduhvata.

Čitanje kompletne presude

- Sad čekamo čitanje kompletne presude, jer jučer sam čula izjavu tužitelja Bramerca da su Simatović i Stanišić u UZP-u povezani s Miloševićem, Karadžićem i drugima. Ne znam otkuda njemu ta informacija, bila bih iznenađena da je imao priliku da pročita punu presudu – kaže Tromp.

Ona podsjeća na Bramercovu izjavu iz 2017. godine, kada je, nakon presude Prliću i ostalima za udruženi zločinački poduhvat, na pitanje novinara „Avaza“ odgovorio da se u dotadašnjim procesima nije ni pokušao dokazati UZP uz učešće Srbije.

- Ne trebate to dalje komentirati. On jučer kaže da je dokazan međunarodni sukob u BiH od Srbije. Ja to u ovom sažetku presude ne vidim. To su neki pomaci gdje oni korigiraju jednu vrlo indolentnu sudsku praksu koja nema veze toliko s presudama, koliko sa optužnicama i dokazima od Tužilaštva. U tom dijelu me zanima kompletan tekst presude, s kim će se povezati Stanišić i Simatović u tom UZP-u i kako će sudije argumentirati da li je Srbija bila uključena u međunarodni sukob u BiH. I treće, što bosansku javnost jako treba zanimati - bez obzira da li će presuda sadržavati tu kvalifikaciju međunarodnog oružanog sukoba, trebate znati da su svih šest općina, za koje su Stanišić i Simatović nađeni krivima općine u kojima se teretilo za genocid. Ali u njihovim optužnicama nikad nije bilo genocida. U ove tri tačke rad Tribunala je jako podbacio i koliko god je ova presuda važna Tribunal će ostaviti tu nedorečenost koja se najvećim dijelom odnosi na povezivanje onog što je Beograd radio od ljeta 1990. i „balvan revolucije“ do juna 1999., jer rat u Hrvatskoj, BiH i Kosovu bio je jedna političko – vojna transakcija od Beograda, a nijedna presuda to ne povezuje i ne dovodi u vezu s velikosrpskom idejom i kriminalnošću te ideje koja se sada pretače u ekspanzionizam „meke moći“ preko „srpskog sveta“ – ističe Tromp.

Agresija Rusije

Tromp smatra da je rad Tribunala značajniji za budućnost svijeta, jer je u toku agresija Rusije na Ukrajinu, po istoj matrici kao 90-ih u bivšoj Jugoslaviji.

- Donjeck i Lugansk su ekvivalenti RS. Putin želi rekreirati postsovjetski prostor tako da zloupotrebljava i instrumentalizira ruski narod koji je ostao izvan granica Ruske Federacije. Jednog dana, ako vidimo da će rusko političko i vojno rukovodstvo odgovarati za zločine koje čine, onda će ova sudska praksa, o ulozi Srbije, Slobodana Miloševića, predstavljati veći doprinos i pomak u ulozi prava i prepoznavanja političkog nasilja i kriminala – kaže Nevenka Tromp.