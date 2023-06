Sarajevski gradski vijećnici Deljković i Simonović pristupili Demokratskoj fronti

Prihvatajući program i statut Demokratske fronte, kao i ideološke i političke stavove stranke, Demokratskoj fronti danas su pristupili vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, Vedad Deljković i Srđan Simonović, navodi se u saopćenju Demokratske fronte.



Pristupajući Demokratskoj fronti Deljković je poručio da je DF je državotvorna stranka.

- 15 godina se aktivno bavim politikom. Trudio sam se da radim najbolje što znam i da nastupam pošteno i iskreno. Jako me raduje što što je to u DF-u prepoznato. Počašćen sam što sam pozvan da im se pridružim. DF je državotvorna stranka koja se zalaže za BiH u kojoj će svi građani imati jednaka prava, a to je nešto što ja cijelim bićem podržavam i trudit ću se da u tom smislu doprinesem najviše što mogu - rekao je.

Srđan Simonović istakao je neoptrećenost DF-a korupcijskim aferama kao jedan od motiva za pristupanje stranci.

- Za članstvo u Demokratskoj fronti opredijelilo me je DF-ovo iskreno i dosljedno zalaganje za građansko uređenje države Bosne i Hercegovine, kao i zastupanje tih principa od kojih nisu odustali ni pod velikim pritiscima i nesuvislim optužbama, kao i činjenica da Demokratska fronta nije opterećena kriminalnim i korupcijskim aferema, što se ne može reći za većinu parlamentarnih stranaka bilo da one dolaze s desnog ili s lijevog političkog spektra. Stoga svoj politički aktivizam upravo želim nastaviti kroz Demokratsku frontu, predvođenu predsjednikom Željkom Komšićem - poručio je Simonović.