Rektor Škrijelj o problemu studenata medicine: UNSA ne može platiti njihove troškove

U Sarajevu je danas u prostorijama Rektorata Univerziteta u održan sastanak, a nakon toga i press konferencija na kojoj se obratio rektor Rifat Škrijelj.

Sastanak je održan povodom problema s kojim su se suočili studenti Medicinskog fakultata, kojima je naloženo plaćanje školarine iako su prvobitno bili oslobođeni.

Na snagu stupio novi zakon

Rektor Škrijelj je na samom početku obraćanja medijima kazao da je UNSA, po pitanju povrata školarina radio kontinuirano od avgusta prošle 2022. godine kada su studenti to tražili od njih i kada se ovaj problem javio. Kaže da su se ti problemi javili kada je na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju.

- Donesen je novi zakon koji je tokom septembra stupio u snagu čime je prestao da važi zakon stari. Odluke i zakoni senata koje smo prosljeđivali našem osnivaču (Kanton Sarajevo), resornom ministarstvu i vladi nisu imali takav epilog i nisu dospjeli na vladu i skupštinu na čemu, kao rektor izražavam žaljenje - kaže Škrijelj.

Škrijelj ističe da su zahtijevali od Kantona Sarajevo da se izjasni, kao njihov osnivač.

- Znaju da je UNSA na javnom finansiranju, novcem ne raspolaže UNSA kao što je to bilo nekada, UNSA ne može donositi odluke kako će raspoređivati novac i mi bez našeg osnivača ne možemo donositi odluke kako ćemo raspoređivati novac. Tu odluku donosi naš osnivač i taj novac je sastavni dio budžeta - navodi Škrijelj.

Rektori i dekani nemaju pravo raspoređivati novac iz budžeta

Prema njegovim riječima, nadalje, rektori i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak ni donositi odluke kako trošiti ili raspoređivati novac iz budžeta, a bez odluke Kantona.

- Taj novac koji bi trebalo rasporediti, nije do kraja raspoređen svim i proveden na svim fakultetima, konkretno na Stomatološkom i Medicinskom fakultetu. To je stvar koju može riješiti samo osnivač. Apelujemo na ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje, Vladu KS da kroz konkretne prijedloge ugode zahtjevu studenata i donesu odluku da se studentima koji su ostvarili pravo oslobađanja od školarine to i omogući - poručuje Škrijelj.

Nadalje, ponavlja kako rektor i univerzitet ne mogu tako visoke sume novce povlačiti iz budžeta, jer je to javni novac. Zbog toga, još jednog je pozvao kantonalnu vlast da ovaj problem riješi kako bi studenti mogli mirno da studiraju.

- Pozivamo našeg osnivača da to dovede do kraja i da naši studenti mogu mirno da studiraju, a da se tim fakultetima, koji oslobađaju studente od novca koji je postao sastavni dio budžeta, da nadoknadi UNSA jer UNSA je obezbijedio taj novac i red je da taj novac se vrati nama kako bi se studenti mogli osloboditi plaćanja školarine - još jednom je naglasio Škrijelj.

Za kraj, dodao je da je UNSA poduzela sve korake u svojoj nadležnosti, a da sada to traže od kantonalne vlasti.