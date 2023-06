Inicijativa "Jer me se tiče": U Sarajevu javno ismijavaju prijedorsku djecu

Kartonske siluete u obliku djece koje su članovi pokreta “AntiDayton“ postavili duž parka ujutro 31. maja, zbog kiše su ubrzo izgubile formu, te i danas stoje zabodene u zemlji ispred Predsjedništva BiH u Sarajevu, što je izazvalo ogorčenje prijedorskih aktivista i članova Inicijative “Jer me se tiče“, koji svake godine obilježavaju Dan bijelih traka u Prijedoru.

Na Facebook profilu Dan bijelih traka objavljene su fotografije iz Sarajeva, na kojima je instalacija od kartona, uz komentar da je ona sramota i da skrnavi sjećanje na ubijene žrtve.

- Ima li iko u tom Sarajevu da zaustavi ovakvo ismijavanje ubijene prijedorske djece na javnoj površini u centru grada? Ljudi molim vas učinite nešto da ovo prestane - oglasili su se na Facebook nalogu.

Predstavnik roditelja ubijene djece Prijedora Fikret Bačić za Detektor je rekao da je to sramota prema ubijenoj djeci i članovima njihovih porodica. Kaže da su Prijedorčani žrtve koji su preživjeli torture zbog kojih i dalje imaju poteškoće, a oni koji su se vratili u ovaj grad i dalje trpe razna ponižavanja i segregraciju.

Nije iznenađujuće

Objašnjava da se Dan bijelih traka na ovakav način nije ni trebao organizirati i da ga je potez pokreta “AntiDayton“ iznenadio.

- To je stvarno sramota da se za sjećanje na 102 djece, Prijedorske djece, stavljaju kartoni nabijeni na neka kolja. Ne ide to u prilog nikome, to je zbilja, da kažem, sramota prema ubijenoj djeci i prema nama roditeljima - rekao je Bačić.

Na stranici Dan bijelih traka pisalo je: “Zar su za ove ofucane kartone Nihad Aličković i drugi antidejtonovci skupljali donacije?“.

Pokret “AntiDayton“ je nekoliko dana ranije najavio postavku instalacije na Dan bijelih traka. Nihad Aličković, urednik i kolumnista portala ovog pokreta, zamolio je sve one koji žele, da mu pomognu u realizaciji.

- Pozivamo vas, posebno Prijedorčane u dijaspori, ali i sve druge, da nam se odazovete i pomognete svojim donacijama da obilježimo dostojanstveno, kao i uvijek, Dan bijelih traka u Sarajevu - tražio je tada Aličković da se sredstva upalate na paypall račun.

Edin Ramulić, prijedorski aktivista, ranije je na svom Facebook profilu optužio Aličkovića da pokušava profitirati od ubistva djece Prijedora, nazvavši ga “teroristom“, dok je on na svom profilu za Ramulića napisao da privatizuje žrtve.

- Nemaju osjećaja šta je ljekovito za ovo društvo i na koji način da se odnose prema onome što je ratna trauma - rekao je Ramulić u razgovoru za Detektor.

Nihad Aličković kaže da je znao da će se ovakva medijska pažnja desiti, ali ne u ovom obimu.

- Ne može nas nazvati ekstremistima samo zato što smo postavili 102 siluete. Šta je tu ekstremno? Ako je to ekstremna istina i ako se na takav način to može nazvati, onda neka, onda sam ekstremista najveći na planeti, i radikal, i ekstreman i tako dalje - rekao je Aličković u razgovoru za Detektor.

Zlatnici Grada Sarajeva

Ramulić na svom Facebook profilu u istoj objavi za instaliciju na Dan bijelih traka podsjeća i na nedavnu dodjelu zlatnika članovima pokreta “AntiDayton“, koje im je uručila gradonačelnica Benjamina Karić za aktivnosti nakon potresa u Turskoj.

Karić za Detektor kaže da taj pokret nije novac za ovu instalaciju dobio od Grada Sarajeva i da je odluka Gradskog vijeća iz oktobra 2022. godine vezana striktno za program u organizaciji Grada u odnosu na obilježavanje Dana bijelih traka.

- Ovo što su radili nema nikakve veze sa Gradom, ni finansijske, ni organizacione - rekla je Karić za Detektor.

Sredinom protekle sedmice na internet stranici Gradske uprave Sarajeva osvanula je informacija da su djeca iz Sirije i Turske volonterima iz Bosne i Hercegovine poklonile crteže u znak zahvalnosti za pomoć tokom razornih potresa početkom ove godine.